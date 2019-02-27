Ночью в Мурманске устроили погоню со стрельбой

СЕГОДНЯ 12:19 2019-02-27T12:19:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Горячей выдалась ночка в столице Заполярья. Сотрудникам дорожной полиции пришлось гоняться за ВАЗ-21150 и даже применить табельное оружие.

- 26 февраля в Мурманске сотрудники ГИБДД проводили операцию «Нетрезвый водитель», в ходе которой и попытались остановить ВАЗ-21150, выезжающий со двора на улице Миронова. Однако водитель проигнорировал требования инспекторов и стал удаляться в сторону улицы Свердлова, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович. – На улице Домостроительной легковушку занесло, и она остановилась. Сотрудник полиции открыл дверь ВАЗ-21150 и попытался выдернуть ключ зажигания, но водитель уже справился с заносом и рванул с места. Инспектор ДПС упал и получил травмы.

«Пятнашка» направилась на Нижнеростинское шоссе. У переезда на улице Невского ее уже ждали два патруля, которые стали стрелять по колесам. Но лихача это не остановило. Он выскочил на проспект Героев-североморцев и направился в центр. Когда ВАЗ-21150 свернул на улицу Папанина, у него были прострелены все четыре колеса. Три экипажа полиции, наконец, смогли его заблокировать и задержать водителя.

- За рулем находился 27-летний мурманчанин, ранее судимый, в том числе и за угоны. Однако в этот раз он управлял машиной знакомого и был трезв. Следователям он сказал, что ему не понравилось поведение инспекторов ДПС, - уточняет Алина Александрович.

В следкоме уже начали проверку по факту причинения сотруднику полиции телесных повреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU