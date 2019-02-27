2019-02-27T12:59:44+03:00
Происшествия

В Заполярном женщине вернули два пропавших смартфона стоимостью 24 тысячи рублей

Мобильные телефоны украл один из посетителей кафе
Иван ПЕТРОВ
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В Заполярном раскрыта кража из общепита. Фото: архив "КП" [снимок носит иллюстративный характер]В Заполярном раскрыта кража из общепита. Фото: архив "КП" [снимок носит иллюстративный характер]
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Приятный сюрприз сделали стражи правопорядка жительнице Мурманской области. Ей вернули сразу несколько предметов, с которыми она уже успела мысленно попрощаться. Северянка из города Заполярный получила обратно два недешевых смартфона. Ранее гаджеты были украдены у хозяйки, и, казалось бы, «с концами», ведь обычно воры успевают перепродать свою добычу. Но только не в этот раз!

Кража произошла в тот момент, когда 42-летняя жительница Заполярного отдыхала в кафе. Как только посетительница закусочной на улице Космонавтов отвернулась на минутку, ее имущество «улетело» со скоростью ракеты...

- Стоимость утраченных гаджетов потерпевшая оценила в 24 тысячи рублей. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, в ходе проверки оперативно-розыскных мероприятий опросили персонал и изучили записи с камер видеонаблюдения, - сообщает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

На записи было хорошо заметно, как по кафе слоняется подозрительный мужчина. Вот он подошел к одному из стульев и, как ни в чем не бывало прикарманил чужое имущество. Мужчину быстро вычислили: им оказался 38-летний рецидивист. Бывшему уголовнику грозит до 5-ти лет колонии за кражу. Похищенные смартфоны вернули хозяйке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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