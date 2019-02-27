2019-02-27T10:55:27+03:00
Происшествия

В Росляково следственный эксперимент закончился аварией

Участники ДТП отказались даже от осмотра медиков
Елена МОЛОДЦОВА
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Авария произошла из-за ДТП трехмесячной давности. Фото: vk.com/zelloseverАвария произошла из-за ДТП трехмесячной давности. Фото: vk.com/zellosever
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Почти три месяца прошло с тех пор, как в Росляково сбили пожилую женщину, а на месте трагедии вновь авария. Кроме того, несмотря на солидный временной промежуток ДТП произошло в какой-то степени именно из-за того случая. К счастью, на этот раз без таких печальных последствий.

- Возле кладбища в Росляково при проведении очередного следственного эксперимента, произошло ДТП с участием автомобиля ВАИ, - сообщила об аварии вечером 26 февраля группа «ZELLO Североморск».

По словам местных жителей, дорогу у церкви на время следственных действий перекрывали два дня к ряду. В ходе эксперимента детективы пытались выяснить все подробности декабрьского происшествия, когда водитель Mitsubishi сбил 79-летнюю женщину, которая переходила дорогу рядом с «зеброй». На внедорожнике осталась вмятина, а пострадавшая в тяжелом состоянии попала в реанимацию. Пока следователи выясняли обстоятельства тех событий, на их глазах произошла еще одна авария, участниками которой стали служебный автомобиль ВАИ и Volkswagen.

- На место ДТП выезжали и пожарные, и «скорая». Тем не менее, в аварии никто не пострадал. Более того, участники отказались даже от осмотра медиков, - сообщили «КП» в УГИБДД по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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