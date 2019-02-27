2019-02-27T11:19:25+03:00
Происшествия

В Мурманске сгорела сауна на улице Гагарина

В результате пожара повреждено почти 90 квадратных метров помещений: парная, бассейн, комнаты отдыха
Иван ПЕТРОВ
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Пожар в мурманской сауне повлек за собой значительный экономический ущерб. Фото: пресс-служба МЧС по Мурманской областиПожар в мурманской сауне повлек за собой значительный экономический ущерб. Фото: пресс-служба МЧС по Мурманской области
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Ущерб в сотни тысяч рублей, испорченное настроение и сильный запах гари. Серьезный пожар случился в одном из оздоровительных учреждений Заполярья. В Мурманске сгорела сауна. Пользователи соцсети уже сейчас сокрушаются по поводу случившегося: баня на улице Гагарина, 9а, нравилась многим.

Несчастье произошло во вторник вечером, 26 февраля. Причины пожара пока остаются неясными. Предположительно, все началось в парной комнате. Зато известно примерное время возгорания - в районе 22:00. Причем, уже в 22:08 поступил звонок дежурным сотрудникам МЧС. На место выезжали пожарные.

- В результате пожара обгорели стены и потолок парной на площади 16 квадратных метров. Оплавились и закопчены стены и потолок помещения бассейна на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

«Досталось» также цокольному этажу и комнатам для отдыха. Обширные помещения, общей площадью 50 квадратных метров, обильно покрылись копотью. Несмотря на все это, мурманчане надеются, что сауну на улице Гагарина удастся восстановить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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