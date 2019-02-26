2019-02-26T21:38:22+03:00
Происшествия

Проверка слуха: В Североморске горит «Вице-адмирал Кулаков»

На Северном флоте факт возгорания на большом противолодочном корабле не подтвердили
Екатерина КОНОТОПСветлана УФИМЦЕВА
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Корабль проекта 1155 Северного флота был спущен на воду 16 мая 1980 года. Фото: politobzor.3dn.ruКорабль проекта 1155 Северного флота был спущен на воду 16 мая 1980 года. Фото: politobzor.3dn.ru
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Около 30 минут назад в социальных сетях стали распространять тревожную новость: «В Североморске горит большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».

– Несколько отделений пожарных частей выехали к причалу. Возгорание может находиться в районе топливных баков, – сообщил местный портал Severlife.ru

Фото: severlife.ru.

Фото: severlife.ru.

Источник «КП» в правоохранительных органах не подтвердил факт пожара на корабле, а в МЧС нас заверили - причин для паники, как и задымления, нет, идут учения. Эту же версию высказали военные.

– Сейчас там проходят комплексные учения по борьбе за живучесть с привлечением сил МЧС. Согласно легенде учений, возгорание произошло в одном из отсеков, и для его устранения будут привлекаться силы пожарных подразделений, аварийных партий с соседних кораблей и другие профильные организации, – пояснили «КП» - Мурманск» в пресс-службе Северного флота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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