Житель Колы пнул полицейского в интимное место

СЕГОДНЯ 18:31 2019-02-26T18:36:09+03:00

В Мурманской области будут судить мужчину, который ударил в пах сотрудника МВД. Фото: Олег ЗОЛОТО

29-летнему буяну не понравилось, как с ним обращались после доставки в больницу

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Удары в пах считаются нечестными в любом виде спорта. А потасовка со стражами правопорядка приводит на скамью подсудимых. Об этом известно каждому, и герой нашей заметки, 29-летний житель Мурманской области - не исключение.

Но пьяному море по колено и закон не писан. Видимо, поэтому мужчина совершил неосмотрительный поступок - лягнул полицейского. Да еще и, как на грех, угодил в самое чувствительное место.

В воскресенье вечером житель Колы решил покутить. Мужчина пришел в увеселительное заведение - выпить и развлечься. Внезапно вспыхнула ссора с другими посетителями кафе. Конфликт между нетрезвыми северянами перерос в драку, в ходе которой мужчине досталось. Другие посетители поспешили вызвать полицию, пока не дошло до беды. Пострадавшего колянина признали зачинщиком беспорядков.

- Было принято решение о задержании мужчины и доставке его в медицинское учреждение для фиксации имеющихся телесных повреждений. После прохождения медицинского освидетельствования подозреваемый умышленно нанес полицейскому удар ногой в область паха, причинив боль и телесные повреждения, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Мурманской области.

Таким вот агрессивным способом житель Колы показал свое недовольство работой полиции. Против буяна завели уголовное дело, за насилие в адрес представителя власти. Если учесть, что за такое правонарушение дают до 5-ти лет колонии, становится ясно: в ближайшие годы мужчине вряд ли выпадет шанс «поклубиться»...

ИСТОЧНИК KP.RU