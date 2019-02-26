Младший сержант, ставший виновником массовой аварии под Заполярным, получил 2 года колонии
Заозерским гарнизонным военным судом вынесен приговор младшему сержанту Дмитрию Королеву, который проходил службу в восковой части № 38643 в поселке Спутник. Молодого человека признали виновным по части 3 статьи 264 «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».
В марте 2018 года массовая авария на 1530 километре «Колы» унесла жизнь 5-летней девочки, еще 6 человек пострадали.
– Дмитрий Королев избрал скорость, не обеспечивающую постоянного контроля за движением автомобиля. При сближении со следовавшей впереди машиной водитель совершил опасный маневр, который и привел к столкновению. От удара автомобиль военнослужащего развернуло, и он перегородил полосы движения в обоих направлениях, что повлекло столкновение с еще двумя транспортными средствами, – уточнили в военном следственном управлении СКР.
Одним из авто, попавшимся на встречном пути, стал Nissan. Именно в нем и находилась маленькая пассажирка. Всего же после аварии в районе поворота на Корзуново, что под Заполярным, скопилось 11 машин с различными повреждениями.
Автомобиль Королева был технически исправен, но в тот день на данном участке шел обильный снегопад, и над дорогой периодически поднималась снежная пыль. В итоге военнослужащему назначено 2 года колонии-поселения.
– Одновременно судья удовлетворил гражданские иски родственников погибшей о взыскании с него в счет возмещения причиненного морального вреда и имущественного ущерба более 1,75 миллиона рублей, – добавили в следкоме.
Массовое ДТП в Мурманской области: 11 автомобилей, 6 пострадавших, погибла маленькая девочка.На трассе Р-21 «Кола» 20 марта около 10 часов утра столкнулись сразу 11 автомобилей. В настоящий момент все сведения о пострадавших и участниках ДТП носят предварительный характер. Видео: Катерина Якоби (vk.com/id11963901)
ИСТОЧНИК KP.RU