МЧС: в Мурманске не было взрыва на электрической подстанции ПС-64

СЕГОДНЯ 17:15 2019-02-26T17:45:59+03:00

В Мурманске - небольшой инцидент на электрической подстанции. Обошлось без длительных отключений. Фото: архив "КП"

Очевидцы сообщали о хлопке в районе Рогозерской улицы, но данная информация не подтвердилась - произошло обычное отключение

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Свет мигнул, но не погас. Небольшая техническая неполадка произошла на юго-востоке заполярной столицы. В Мурманске забарахлила электрическая подстанция. Неполадка с распределительным пунктом случилась 26 февраля в 15:39.

- На подстанции ПС-64 (110 КилоВатт), расположенной на улице Рогозерской в Мурманске, произошло техническое нарушение в работе трансформатора, - сообщила «КП» пресс-секретарь «Колэнерго» Ирина Кириллова.

Мощная подстанция снабжает электричеством значительную территорию Мурманска. В частности, солидный кусок Восточного микрорайона. По данным «Колэнерго», сколько-нибудь значимого отключения не произошло. Даже не смотря на тот факт, что некоторым очевидцам послышался негромкий взрыв или хлопок в момент инцидента.

- Никакого взрыва не было, - сообщили в МЧС по Мурманской области. - Ни хлопка, ни пожара. Сработала автоматика на отключение. Потребители электроэнергии не пострадали.

Отмечается, также, что спасатели выезжали на место, но их помощь по факту так и не потребовалась. Напомним, отключения электроэнергии происходили в Мурманске и ранее. Наиболее значимое, за последнее время, случилось в октябре 2018 года по причине неблагоприятных погодных факторов.

Что же касается хлопков и прочих «спецэффектов», то наиболее громким и зрелищным выдался инцидент на улице Шмидта осенью 2016 года. Тогда, в результате короткого замыкания, образовалась ярчайшая электрическая дуга, различимая за несколько километров.

ИСТОЧНИК KP.RU