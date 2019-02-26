2019-02-26T16:02:17+03:00
Недвижимость

В Мурманске «поехала крыша» у областного художественного музея

Небольшой участок заградительной секции выбился из ряда под влиянием снега
Иван ПЕТРОВ
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Проблемный участок просматривается в центре фотографии, прямо над прямоугольным окном.Проблемный участок просматривается в центре фотографии, прямо над прямоугольным окном.Фото: Виктор КОСТРОВ
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Первое многоэтажное здание областного центра, построенное почти век назад, неоднократно ремонтировали. Последняя реконструкция 2016 года превратила его в «конфетку», по крайней мере, снаружи. Мурманский областной художественный музей обзавелся приятным цветом, которые одни называют апельсиновым, другие - терракотовым или оранжевым.

Более того, большие сломанные часы наконец-то заменили на рабочий циферблат с подсветкой. Но без проблем не обошлось. Видимо, во время ремонта кровли рабочие не учли превратности мурманского климата. Сегодня, 26 февраля, горожане заметили: с крышей творится что-то не ладное. Один из участков заградительной секции буквально съехал в сторону. К счастью, полоска заграждения все еще держится на месте, но ремонта все равно не избежать.

- Мы с утра знаем об этой проблеме и работаем над ней. Полагаю, что участок заграждения сдвинулся под давлением тяжелого снега, пропитанного водой. Сегодня вечером, в крайнем случае, завтра, мы снимем этот участок. Скорее всего, его придется заменить. Ждем заключения комитета по культуре и искусству, - сообщили «КП» в мурманском областном художественном музее.

Остается лишь отметить, что забор на крыше сделан из железобетона. И вновь порадоваться тому факту, что поврежденный участок так и не упал с крыши.

ИСТОЧНИК KP.RU

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