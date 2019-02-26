В Кандалакше нерадивого папашу посадили на 5 суток за неуплату алиментов

СЕГОДНЯ 15:08 2019-02-26T15:08:54+03:00

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Судебные приставы негласно делят алиментщиков на две категории: принципиальных, уверенных, что бывшие жены потратят деньги на собственные нужды, и асоциальных, которым просто не на что содержать своего ребенка. Житель Кандалакши как раз из последней категории.

- Нерадивый отец накопил больше 600 тысяч рублей долга по алиментам и, несмотря на все предупреждения о грозящей ответственности, погасить его даже не пытался. В итоге суд назначил ему 100 часов обязательных работ. Но и от трудотерапии кандалакшанин стал отлынивать, - рассказывает пресс-секретарь управления службы судебных приставов по Мурманской области Эдуард Вичев.

За это безответственный родитель поплатился свободой. Служители Фемиды отправили его под административный арест на 5 суток. После освобождения у северянина будет еще одна попытка отработать положенные часы. Кстати, в Мурманской области он далеко не единственный, до чьей совести трудно достучаться. Его «коллегу» из Снежногорска суд также отправил на 5 суток под административный арест - мужчина уклонялся от 150 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU