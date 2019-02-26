Пес с простреленной головой из Верхнетуломского нашел свой дом

СЕГОДНЯ 15:53 2019-02-26T15:53:10+03:00

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Трехмесячный Черныш из Верхнетуломского стал жертвой двойной жестокости. Сначала в малыша, который бегал у своей будки, выстрелил неизвестный, а после собаку оставили хозяева.

Причем стреляли не один раз. Догхантер несколько раз спустил курок, и в голове щенка оказались три пули. Его хозяйка видела, что питомец страдает от боли, но ничего не стала предпринимать. И если бы прохожие не заметили скулящего Черныша, то он бы умер мучительной смертью. Так щенку дали второй шанс.

Долгие месяцы его выхаживали: ветеринары не стали убирать пули из-за большого риска осложнений, но даже с ними Черныш выжил и вырос в веселого доброго пса. А еще получил второе имя - Мишаня. Вот только у его кураторов болело сердце из-за того, что пес никак не может найти свой дом.

- Несколько месяцев Мишаня жил у нас в семье, - рассказывает волонтер Лизавета Титова, которая вместе с мужем спасала пса, когда его нашли. - Потом временный приют ему дал питомник "Улыбка Аляски", а спустя несколько месяцев Саша Ветрова предложила помощь с передержкой. Несколько месяцев Мишаня жил в гостях у нашей Саши, да так славно там себя вел, что прижился насовсем! Конечно, за эти месяцы было многое, и все же вместе мы справились.

Любви здесь хватит всем! В новой семье Черныша-Мишки есть особенный питомец - пес без задних лап, который передвигается на специальной коляске.

ИСТОЧНИК KP.RU