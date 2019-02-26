2019-02-26T15:53:10+03:00
Дом. Семья

Пес с простреленной головой из Верхнетуломского нашел свой дом

Черныш, он же Мишка, выжил, несмотря на три пули внутри себя
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Черныш-Мишка нашел новый дом в семье Александры Ветровой. Фото: vk.com/dobrovmurmanskeЧерныш-Мишка нашел новый дом в семье Александры Ветровой. Фото: vk.com/dobrovmurmanske
Изменить размер текста:

Трехмесячный Черныш из Верхнетуломского стал жертвой двойной жестокости. Сначала в малыша, который бегал у своей будки, выстрелил неизвестный, а после собаку оставили хозяева.

Причем стреляли не один раз. Догхантер несколько раз спустил курок, и в голове щенка оказались три пули. Его хозяйка видела, что питомец страдает от боли, но ничего не стала предпринимать. И если бы прохожие не заметили скулящего Черныша, то он бы умер мучительной смертью. Так щенку дали второй шанс.

Долгие месяцы его выхаживали: ветеринары не стали убирать пули из-за большого риска осложнений, но даже с ними Черныш выжил и вырос в веселого доброго пса. А еще получил второе имя - Мишаня. Вот только у его кураторов болело сердце из-за того, что пес никак не может найти свой дом.

- Несколько месяцев Мишаня жил у нас в семье, - рассказывает волонтер Лизавета Титова, которая вместе с мужем спасала пса, когда его нашли. - Потом временный приют ему дал питомник "Улыбка Аляски", а спустя несколько месяцев Саша Ветрова предложила помощь с передержкой. Несколько месяцев Мишаня жил в гостях у нашей Саши, да так славно там себя вел, что прижился насовсем! Конечно, за эти месяцы было многое, и все же вместе мы справились.

Любви здесь хватит всем! В новой семье Черныша-Мишки есть особенный питомец - пес без задних лап, который передвигается на специальной коляске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Колы пнул полицейского в интимное место
Младший сержант, ставший виновником массовой аварии под Заполярным, получил 2 года колонии
МЧС: в Мурманске не было взрыва на электрической подстанции ПС-64
Под Мурманском поезд на смерть сбил 44-летнего мужчину
В Мурманске «поехала крыша» у областного художественного музея
В Кандалакше нерадивого папашу посадили на 5 суток за неуплату алиментов
В Мурманской области зарплата врачей за год выросла на 20 тысяч
Украинской певице Maruv припомнили выступление в Мурманске
В Мурманске назначен новый директор «Атомфлота»
На Чемпионат мира по ледяному плаванию приедут около 400 спортсменов
Заблудившиеся на трассе «Снежинка» в Мурманске лыжники уехали домой на общественном транспорте
Поезд "Мурманск-Санкт-Петербург" станет быстрее
В Мурманской области слепили из снега легендарный танк Великой Отечественной войны
Проверка слуха: Из-за гололеда три поселка в Кольском районе остались без хлеба
Житель Кандалакши сел за показ половых органов после написания секретной записки
В Ковдоре хотят возродить старый аэропорт
Стали известны итоги участия 5-метрового снеговика из Североморска в конкурсе снежных гигантов
ФСБ по Мурманской области: у ФСИН России похитили 1,7 миллиона рублей
Прокуратура попросила полицию проверить информацию о контрабанде оленьих шкур из Гремихи
Мурманчанка может стать ведущей "Орла и решки"
В Мурманске проверяют историю с предполагаемым падением девочки в батутном центре
Жительница Кировска устроила поджог в полиции ради побега
Тяжелый лед: «Мурман» уступил красноярскому Енисею»