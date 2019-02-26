В Мурманской области зарплата врачей за год выросла на 20 тысяч

СЕГОДНЯ 14:19 2019-02-26T14:26:00+03:00

Заполярье не ударило в грязь лицом - в статистическом списке Росстата мы опередили множество других регионов

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Горячая фантазия фантастов, проповеди сектантов - все это блекнет на фоне сухих чисел. Нет, не надо смеяться! Достаточно посмотреть на цифры по средней зарплате от федеральных статистиков. Они вызывают у жителей Мурманской области такое удивление, что даже вводят в транс. Уж больно оптимистично такие числа выглядят по сравнению с реальной суммой, которая каждый месяц капает северянам на карточку.

Столь острая разница между статистикой и реальностью заставляет мурманчан писать ехидные комментарии в соцсетях. Ну а статистики, тем временем, продолжают свое почетное дело. Недавно они поделились свежей выкладкой. На сей раз, по поводу заработной платы врачей.

На днях Росстат рассказал, насколько хорошо зарабатывают медики в каждом регионе нашей страны. В Мурманской области (на бумаге, по крайней мере) средняя зарплата врача выросла на 20 тысяч рублей за год. В 2017-м году было 72 тысячи рублей «с копейками», а в 2018-м стало 95. В федеральных учреждениях она сейчас составляет 104 тысячи рублей, в региональных - 92, а в муниципальных - 66.

При этом, самым низкооплачеваемым регионом стала Республика Дагестан, где врачи зарабатывают, в среднем, 42 тысячи рублей, а в лидеры выбился Ямало-Ненецкий автономный округ со значением 180 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU