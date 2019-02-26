На Чемпионат мира по ледяному плаванию приедут около 400 спортсменов

СЕГОДНЯ 12:31 2019-02-26T12:31:33+03:00

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В следующем месяце заполярная столица станет хозяйкой престижного международного соревнования. Около 400 спортсменов из 35 стран приедут в город-герой на третий Чемпионат мира по ледяному плаванию, который состоится уже в марте, с 14 по 17 число.

Власти уверены, что гостиницы Мурманска смогут выдержать такой наплыв туристов.

– В 2019 году Чемпионат будет совмещен с Кубком Арктики по зимнему плаванию и, действительно, это событие мирового масштаба, – рассказал журналистам глава администрации Андрей Сысоев. – 400 человек - это только участники, но у нас еще ожидаются делегации, и от Международного олимпийского комитета в том числе. Они рассматривают возможность сделать этот вид спорта олимпийским. Плюс приедет очень много болельщиков.

Первые заплывы на Семеновском озере в рамках Кубка состоятся 15 марта. С подробной программой соревнований можно ознакомиться на официальном сайте, там же пройдет онлайн-трансляция.

Для тех, кто предпочтет увидеть все живьем, организаторами предусмотрена развлекательная программа.

Напомним, первый чемпионат, состоявшийся в 2015 году, был признан событием года в рейтинге «Wowsa Awards».

ИСТОЧНИК KP.RU