На Чемпионат мира по ледяному плаванию приедут около 400 спортсменов
В следующем месяце заполярная столица станет хозяйкой престижного международного соревнования. Около 400 спортсменов из 35 стран приедут в город-герой на третий Чемпионат мира по ледяному плаванию, который состоится уже в марте, с 14 по 17 число.
Власти уверены, что гостиницы Мурманска смогут выдержать такой наплыв туристов.
– В 2019 году Чемпионат будет совмещен с Кубком Арктики по зимнему плаванию и, действительно, это событие мирового масштаба, – рассказал журналистам глава администрации Андрей Сысоев. – 400 человек - это только участники, но у нас еще ожидаются делегации, и от Международного олимпийского комитета в том числе. Они рассматривают возможность сделать этот вид спорта олимпийским. Плюс приедет очень много болельщиков.
Первые заплывы на Семеновском озере в рамках Кубка состоятся 15 марта. С подробной программой соревнований можно ознакомиться на официальном сайте, там же пройдет онлайн-трансляция.
Для тех, кто предпочтет увидеть все живьем, организаторами предусмотрена развлекательная программа.
Напомним, первый чемпионат, состоявшийся в 2015 году, был признан событием года в рейтинге «Wowsa Awards».
ИСТОЧНИК KP.RU