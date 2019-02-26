2019-02-26T12:03:44+03:00
Происшествия

Заблудившиеся на трассе «Снежинка» в Мурманске лыжники уехали домой на общественном транспорте

Спасатели вывели их из леса по телефону
Елена МОЛОДЦОВА
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Лыжники сошли с основной трассы и заблудились.Лыжники сошли с основной трассы и заблудились.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Оттепель, накрывшая Кольский полуостров на выходных, к вечеру понедельника, обернулась легким морозцем и метелью. Видимо непогода и сыграла ключевую роль в лыжной прогулке двух северян.

- 25 февраля в 20.10 нам поступил звонок от отдыхающих. Двое молодых людей сошли с лыжной трассы в районе КП-2 и заблудились, - рассказывают об инциденте в Аварийно-спасательном отряде Мурманска. - Действия северян удалось скоординировать по телефону, и вскоре отдыхающие вышли из леса у горнолыжного склона «Огни Мурманска».

Оказавшись в знакомом месте, заплутавшие лыжники поблагодарили спасателей и от дальнейшей помощи отказались. До дома они добрались на общественном транспорте.

Напомним, в начале февраля спасателям пришлось искать в тундре трех рыбаков, которых подвели снегоходы. Машины туристов обнаружили в Туманном, а сами любители активного отдыха оказались в Ловозерском районе. Отыскать мужчин удалось благодаря sms-сообщению, которое один из них прислал своей супруге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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