2019-02-26T12:56:51+03:00
Общество

В Мурманске назначен новый директор «Атомфлота»

Транспортную компанию возглавил Мустафа Кашка
Иван ПЕТРОВ
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Большую часть своей жизни новый начальник «Атомфлота» отработал на Крайнем севере. Фото: rosatomflot.ruБольшую часть своей жизни новый начальник «Атомфлота» отработал на Крайнем севере. Фото: rosatomflot.ru
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Совсем недавно мы уже рассказывали Вам про смену руководства в одной из компаний Заполярья. Тогда речь шла о старейшей транспортной организации Кольского севера. А именно, «Мурманском морском пароходстве».

На сей раз повод для новости другой, хотя и похожий. На днях сменилось начальство у еще одного, не менее важного морского предприятия. Новый глава назначен у мурманской компании «Атомфлот».

Обошлось без приезжих «варягов». Руководить предприятием будет, как и раньше, мурманчанин. Причем, далеко не новичок в своем деле, а проверенный специалист, 10 лет проработавший в компании.

- 26 февраля генеральным директором ФГУП «Атомфлот» назначен Мустафа Кашка, ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора-главного инженера, - сообщает пресс-служба «Атомфлота».

В этом году Мустафа Мамединович отметит 55-летний юбилей. При этом, свыше 30-ти лет он отработал в Мурманске, трудясь на судотехнической ниве.

Вячеслав Рукша - прежний гендиректор «Атомфлота». Фото: архив «КП»

Вячеслав Рукша - прежний гендиректор «Атомфлота». Фото: архив «КП»

Прежний гендиректор «Атомфлота», Вячеслав Рукша, хотя и покинул свой пост, но фактически остался в предприятии. Более того, возглавил важнейшую сферу деятельности. Вечеслав Рукша теперь курирует развитие и освоение северного морского пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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