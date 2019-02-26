2019-02-26T11:39:36+03:00
Общество

В Мурманской области слепили из снега легендарный танк Великой Отечественной войны

Осужденные исправительной колонии №17 в столице Заполярья изваяли 11 скульптур ко Дню защитника Отечества
Елена МОЛОДЦОВА
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Легендарный танк Великой Оиечественной слепили почти в каждой колонии Заполярья. Фото: УФСИН по Мурманской областиЛегендарный танк Великой Оиечественной слепили почти в каждой колонии Заполярья. Фото: УФСИН по Мурманской области
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Пока рядовые северяне наслаждались демонстрацией военной техники и фейерверком, в четырех исправительных учреждениях Мурманской области осужденные трудились, не покладая рук, чтобы создать на территории своих колоний праздничную атмосферу.

Скульптура пехотинца, летчика и моряка впечатлила жюри конкурса. Фото: УФСИН по Мурманской области

Скульптура пехотинца, летчика и моряка впечатлила жюри конкурса. Фото: УФСИН по Мурманской области

- Подопечные учреждений лепили из снега и вырезали изо льда военную технику. Мастера в первую очередь отдали свое предпочтение легендарному танку времен Великой Отечественной войны. Тем не менее, вдохновения у них хватило, чтобы создать снежные скульптуры истребителей, подводных лодок, пулеметов и грузовиков военных лет, - рассказывают в пресс-службе УФСИН России по Мурманской области. - Особенно отличилась исправительная колония №17. Осужденные массово участвовали в создании снежных фигур и подошли к их созданию с максимальной креативностью. Ко Дню защитника Отечества в учреждении было слеплено 11 композиций, среди них монументальная скульптура пехотинца, летчика и моряка.

Жюри конкурса оценило труд мастеров по достоинству. Первое место абсолютно заслужено присудили ИК-17. «Серебро» и «бронза» отправились в Мурмаши - в 18 и 16 колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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