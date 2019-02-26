Проверка слуха: Из-за гололеда три поселка в Кольском районе остались без хлеба

СЕГОДНЯ 11:07 2019-02-26T11:07:19+03:00

Дорогу Кола – КПП Лотта посыпали, но гладком льду песок и соль просто не держались

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Трассу, по которой 13 часов было ограничено движение грузовиков и автобусов, открыли, а паника в соцсетях продолжает назревать. Напомним, на дороге Кола – КПП Лотта из-за сильного гололеда пропускали только легковушки

- Сегодня весь день не ходили автобусы. Три поселка без хлеба. Ковтун в курсе что у неё в огороде творится? Куда делись деньги, выделенные на обслуживание дороги? Таксисты вдвое тариф подняли, - разразился гневным комментарием Виталий Сотников в соцсетях.

«Комсомолка» проверила, правда ли остановка движения грузовиков привела к продуктовой блокаде на западном берегу реки Туломы.

- Никаких проблем не было. В 11:00 пришла машина с «Полярным» хлебом. Большой автомобиль «Виктории» не пропустили, но без продуктов никто не сидел, - говорит глава администрации Верхнетуломского Оксана Конева.

О продуктовой блокаде не слышали и в Туломе. Проблема была добраться на работу, но одни уезжали на личном транспорте, а другие кооперировались и вызывали такси.

- Резкое потепление привело к обледенению трассы Кола – КПП Лотта. Подрядчик дорогу посыпал, но песок на гладком толстом слое льда просто не держался. Проезжую часть обработали реагентом и движение восстановили, - рассказывает заместитель начальника Мурманскавтодора Юрий Касьянов.

Кстати, подрядчик вместо того, что заниматься обработкой трассы, первое время вынужден был вытаскивать улетевшие с дороги грузовики. Легковушки преодолевали привычную дистанцию с черепашьей скоростью, но стихия есть стихия. Все предугадать невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU