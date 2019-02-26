2019-02-26T11:35:13+03:00
Происшествия

Житель Кандалакши сел за показ половых органов после написания секретной записки

Мужчина, который испугал 11-летнюю девочку возле окна, получил 4 года колонии
Иван ПЕТРОВ
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[снимок носит иллюстративный характер][снимок носит иллюстративный характер]Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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В Мурманской области осудили эксгибициониста. Мужчина поплатился за грязную шутку в отношении юной северянки. Теперь жителю Кандалакши придется уехать в места не столь отдаленные. Мужчина, который показывал свои гениталии 11-летней девочке, получил 4 года колонии.

- По версии следствия, подсудимый через окно своей квартиры демонстрировал потерпевшей половые органы в один из дней февраля 2018 года. Девочка рассказала о случившемся матери, которая сообщила в правоохранительные органы, - извещает пресс-служба следственного комитета Мурманской области.

Речь идет вовсе не о том, что мужчина, дескать, расхаживал по своей квартире голышом (на что имеет полное право), а девочка случайно заметила его со двора. Нет! В действительности, дело обстояло так. В тот день 35-летний кандалакшанин немного перебрал, заприметил девочку на улице и решил подшутить над ней.

Он написал «секретную записку» с приглашением подойти к окну, а потом нарочно бросил бумажку на улице, чтобы юная северянка нашла и прочитала. Детское любопытство возобладало, и в назначенное время девочка подошла к окну. А там - ужас и кошмар...

Отбывать наказание житель Кандалакши будет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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