Украинской певице Maruv припомнили выступление в Мурманске

18 мая в Тель-Авиве пройдет финал 64-го конкурса "Евровидение". С кандидатом от России уже все понятно: второй раз нашу страну представит Сергей Лазарев, который в 2016 году занял второе место с песней "You are the only one".

А вот кого отправит Украина, пока большой вопрос. Еще буквально вчера в Израиль хотели отправить певицу Maruv. За нее проголосовали и зрители национального отбора, и жюри. Вот только исполнительнице надо было выполнить одно важное условие - отказаться от гастролей в России. На обдумывание этого ей дали всего сутки.

За это время журналисты Украины вспомнили всю деятельность Maruv в нашей стране. В укор ей поставили даже концерт в Мурманске. 15 декабря прошлого года она стала приглашенной звездой на открытии нового клуба в центре заполярной столице. А спустя несколько дней выложила у себя на странице в Facebook фотографии с выступления. Гости мероприятия, к слову, остались довольны ее работой на сцене.

Maruv была готова отказаться от гастролей в нашей стране, но на остальные требования согласиться не смогла, призвав не политизировать ее творчество. И в итоге все сложилось против Maruv: Национальная вещательная компания Украины не пустила певицу на "Евровидение".

ИСТОЧНИК KP.RU