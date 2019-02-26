2019-02-26T09:32:53+03:00
Общество

В Ковдоре хотят возродить старый аэропорт

Летать здесь будет малая авиация
Елена МОЛОДЦОВА
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Если планы местной администрации осуществятся. то в Ковдоре появится аэродром для базирования частных вертолетов.Если планы местной администрации осуществятся. то в Ковдоре появится аэродром для базирования частных вертолетов.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Амбиции по развитию территории Ковдорского района у местной администрации не ограничиваются проектом «Ковдор – столица Гипербореи», который уже получил интерес на общероссийском уровне. Сегодня чиновники всерьез задумались о том, чтобы возродить старый аэропорт, что находится не далеко от районного центра.

- В советские годы этот небольшой аэродром использовался для малой авиации. Садились на нем в основном «кукурузники», но позже взлетно-посадочную полосу расширили для Як-40. А потом наступили перестройка, и аэропорт закрыли, - рассказывает глава Ковдорского района Сергей Сомов. – Мы хотели бы его восстановить. Сейчас аэродром, который был все это время бесхозным, оформляем в муниципальную собственность. Кроме того, идут переговоры с крупными предпринимателями.

Однако, по словам самого же Сергея Борисовича, дальше разговоров дело не пошло, хотя сразу трое бизнесменов изучали этот вопрос более предметно. Тем не менее, если аэропорт в Ковдоре удастся возродить к жизни, то в первую очередь он станет большим подспорьем для туроператоров - аэродром можно будет использовать для базирования частных вертолетов. Во-вторых, из Ковдора в Апатиты или Мурманск, а дальше в Санкт-Петербург и Москву смогут летать не только туристы, но и местные жители.

- Если будет хорошее развитие проекта и откроется пункт пропуска, мы рассчитываем привлечь и более серьезные авиакомпании, например, «Северсталь Авиа» с их Bombardier и наладить сообщение с Череповцом, - отмечает Сергей Сомов.

Но пока это лишь планы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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