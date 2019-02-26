2019-02-26T11:50:08+03:00
Общество

Поезд "Мурманск-Санкт-Петербург" станет быстрее

По просьбе пассажиров состав теперь будет в дороге ровно сутки
Мария ПАШЕНКОВА
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Поезд из Мурманска в Санкт-Петербург и обратно будет ходить быстрее. Фото: архив "КП"Поезд из Мурманска в Санкт-Петербург и обратно будет ходить быстрее. Фото: архив "КП"
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Всего 24 часа, и ты из северной столицы оказываешься в заполярной. Или наоборот. Поезд №21/22 "Мурманск-Санкт-Петербург-Мурманск" всегда очень востребован у пассажиров, а теперь, скорее всего, будет еще популярнее.

С апреля состав станет ходить быстрее. Случилось это благодаря тому, что "Федеральная пассажирская компания" пошла навстречу пассажирам, которые просили пересмотреть расписание.

- Так, при следовании из Санкт-Петербурга поезд будет ускорен на 30 минут, а при движении из Мурманска время в пути сократится на 19 минут, - сообщается на сайте "РЖД".

Таким образом состав будет в пути ровно сутки. Новое расписание представят в ближайшее время - поменяется время прибытия на конечные станции.

Напомним, что в мае поезда из Мурманска в Москву и Санкт-Петербург также изменят расписание и будут отправляться позже. Связано это с работами на железной дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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