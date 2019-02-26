Поезд "Мурманск-Санкт-Петербург" станет быстрее

СЕГОДНЯ 11:50 2019-02-26T11:50:08+03:00

Поезд из Мурманска в Санкт-Петербург и обратно будет ходить быстрее. Фото: архив "КП"

По просьбе пассажиров состав теперь будет в дороге ровно сутки

Изменить размер текста: A A

Всего 24 часа, и ты из северной столицы оказываешься в заполярной. Или наоборот. Поезд №21/22 "Мурманск-Санкт-Петербург-Мурманск" всегда очень востребован у пассажиров, а теперь, скорее всего, будет еще популярнее.

С апреля состав станет ходить быстрее. Случилось это благодаря тому, что "Федеральная пассажирская компания" пошла навстречу пассажирам, которые просили пересмотреть расписание.

- Так, при следовании из Санкт-Петербурга поезд будет ускорен на 30 минут, а при движении из Мурманска время в пути сократится на 19 минут, - сообщается на сайте "РЖД".

Таким образом состав будет в пути ровно сутки. Новое расписание представят в ближайшее время - поменяется время прибытия на конечные станции.

Напомним, что в мае поезда из Мурманска в Москву и Санкт-Петербург также изменят расписание и будут отправляться позже. Связано это с работами на железной дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU