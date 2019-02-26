Стали известны итоги участия 5-метрового снеговика из Североморска в конкурсе снежных гигантов

СЕГОДНЯ 08:37 2019-02-26T08:37:38+03:00

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Вода, снег и много усилий. Благодаря этому в Североморске родился почти 5-метровый снеговик. Сделать его придумала семья Зориных.

Все ради участия в конкурсе, где создателю самой высокой снежной фигуры обещали приз в 100 тысяч рублей. Снеговик во флотской столице получился внушительным, но, увы, не победил. Оказалось, что в Лихославле слепили скульптуру... почти 11,5 метров! С таким гигантом тягаться было сложно.

Впрочем, семья Зориных не расстроилась.

- Мы старались, но такого построить было просто невозможно. Еще раз большое спасибо всем, кто был с нами тогда, и всем, кто остается рядом. Может, организуем традицию и попробуем через год? Есть время подготовиться, - предложила Анна Зорина.

На участие в конкурсе она решилась ради своего сына Степы. Здоровье мальчика резко ухудшилось после плановой прививки АКДС. Теперь ему каждые три месяца нужна реабилитация, которая стоит 280 тысяч рублей. Сейчас маленького североморца повезли на восстановление в Москву.

Узнать, как помочь Степе, можно в его группе в социальной сети "ВКонтакте".

Самый высокий снеговик.Видео: SlivkiShow.

ИСТОЧНИК KP.RU