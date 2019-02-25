В Мурманске проверяют историю с предполагаемым падением девочки в батутном центре

СЕГОДНЯ 17:43 2019-02-25T18:08:39+03:00

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Детвора обожает бегать и прыгать. В возрасте от 9-ти до 12-ти лет маленькие акробаты становятся невероятно подвижными и начинают «покорять» турники и заборы по всей округе. Но самое большое удовольствие для ребятишек - скакать на батуте.

Дело хорошее, но без травм не обходится. К сожалению, в батутных центрах Мурманска не всегда безопасно. На днях очевидцы сообщили о неприятном инциденте. Прохожим показалось, что возле одного из батутных центров врачи «Скорой» оказывают помощь маленькой пациентке. Предположительно, юная мурманчанка получила травму после прыжка, но утверждать что-либо пока рано.

- Проводится проверка, выясняются все обстоятельства. Пока еще нельзя сказать наверняка, действительно ли имела место травма. И, если да, еще неизвестно, связана ли она вообще с батутами, или же девочка просто поскользнулась на улице, - пояснили «КП» в пресс-службе прокуратуры по Мурманской области.

В руководстве батутного центра отказались что-либо прокомментировать, сославшись на то, что не предоставляют данных журналистам.

Похожие случаи бывали и ранее на территории развлекательных центров по всей Мурманской области. За последние 3 года ребята получали черепно-мозговые травмы, а также ломали ноги и грудные кости.

ИСТОЧНИК KP.RU