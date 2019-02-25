Мурманчанка может стать ведущей "Орла и решки"

СЕГОДНЯ 18:26 2019-02-25T18:26:59+03:00

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Работа мечты - так видят шоу "Орел и решка" ее зрители. Летай себе по городам и странам, развлекайся и получай за это зарплату. А еще тебя знает вся страна. В конце прошлого года телеканал "Пятница" объявил кастинг новых ведущих. Что обрадовало многих: в нем дали возможность участвовать юношам и девушкам от 15 до 20 лет.

Задача проста: записать короткое видео о своем родном городе в духе "Орла и решки". И выложить его в "ВКонтакте" с хэштегом #ХочуВрешку.

Принять участие в кастинге решила мурманчанка Анжелика Феник.

- Ну что ж, не попробуешь - не узнаешь. Сегодня я отправляюсь в первое долгожданное путешествие 2019 года. Перед этим решила показать свой родной Мурманск. Знаете, даже если бы и не участие в кастинге, я бы все равно когда-нибудь сняла ролик про этот город. Нигде мне не было в этом мире так комфортно и уютно... Может, потому что он родной, а, может, потому что он просто такой...уютненький и холодный, - рассказала о своем видео Анжелика.

Прием заявок уже закончен. В ближайшее время на сайте "Пятницы" появится голосование за лучшие работы.

Напомним, в 2018 году "Орел и решка" приезжала в Мурманскую область.

Анжелика, которая хочет в Орёл и Решку .Специально для кастинга Анжелика Феник из Мурманска сняла видеоролик. Таким способом она намерена попасть на известное тревел-шоу. Видео: vk.com/fadgirl.

ИСТОЧНИК KP.RU