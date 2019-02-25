2019-02-25T18:26:59+03:00
Телевизор

Мурманчанка может стать ведущей "Орла и решки"

Анжелика Феник участвует в кастинге популярного шоу [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Анжелика Феник из Мурманска участвует в кастинге ведущих "Орла и решки". Фото: скриншот видеоАнжелика Феник из Мурманска участвует в кастинге ведущих "Орла и решки". Фото: скриншот видео
Изменить размер текста:

Работа мечты - так видят шоу "Орел и решка" ее зрители. Летай себе по городам и странам, развлекайся и получай за это зарплату. А еще тебя знает вся страна. В конце прошлого года телеканал "Пятница" объявил кастинг новых ведущих. Что обрадовало многих: в нем дали возможность участвовать юношам и девушкам от 15 до 20 лет.

Задача проста: записать короткое видео о своем родном городе в духе "Орла и решки". И выложить его в "ВКонтакте" с хэштегом #ХочуВрешку.

Принять участие в кастинге решила мурманчанка Анжелика Феник.

- Ну что ж, не попробуешь - не узнаешь. Сегодня я отправляюсь в первое долгожданное путешествие 2019 года. Перед этим решила показать свой родной Мурманск. Знаете, даже если бы и не участие в кастинге, я бы все равно когда-нибудь сняла ролик про этот город. Нигде мне не было в этом мире так комфортно и уютно... Может, потому что он родной, а, может, потому что он просто такой...уютненький и холодный, - рассказала о своем видео Анжелика.

Прием заявок уже закончен. В ближайшее время на сайте "Пятницы" появится голосование за лучшие работы.

Напомним, в 2018 году "Орел и решка" приезжала в Мурманскую область.

Анжелика, которая хочет в Орёл и Решку .Специально для кастинга Анжелика Феник из Мурманска сняла видеоролик. Таким способом она намерена попасть на известное тревел-шоу. Видео: vk.com/fadgirl.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
ФСБ по Мурманской области: у ФСИН России похитили 1,7 миллиона рублей
Прокуратура попросила полицию проверить информацию о контрабанде оленьих шкур из Гремихи
В Мурманске проверяют историю с предполагаемым падением девочки в батутном центре
Жительница Кировска устроила поджог в полиции ради побега
Тяжелый лед: «Мурман» уступил красноярскому Енисею»
На фестивале православного искусства в Хибинах выступит хор Валаамского монастыря
Мурманская Венеция: у железнодорожного вокзала - река, на улице Спартака - озеро
Здесь будет Дворец молодежи: проектирование бывшего кинотеатра «Родина» хотят закончить уже в 2019 году
В Мурманске на улице Героев-Рыбачьего обгорел неизвестный мужчина
Шкурный вопрос: «Клавдия Еланская» привезла в Мурманск незаконно убитых оленей
Зоозащитники: В Зверосовхозе отравили семь собак
Хулиган из Заполярного «поставил на уши» МФЦ в Подмосковье ради своего брата
Лолита рассказала о неудачном выступлении в Мурманске
В Мурманске из окна 4 этажа выпал 7-летний мальчик
Из-за гололеда закрыли проезд для автобусов и грузовиков на дороге Кола – КПП Лотта
В марте состоится российская премьера фильма про гибель подлодки Мурманской области "Курск"
В Оленегорске ищут песца, который сбежал от своих хозяев
На шоу «Песни» мурманчанка понравилась и Тимати, и Басте
Гололед крепчал: в Мурманской области перекрыли дороги
Возле Зеленоборского повстречали белоснежного песца
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич и продюсер Иосиф Пригожин посетили Мурманск
В Мурманской области ожидают штормовое: снег с крыш сходит прямо на автомобили, а дороги превратились в каток
Военная прокуратура: При строительстве Нахимовского училища в Мурманске нарушен закон
Сломанный в мурманской «Сказке» костер восстановят
ДТП на Ленинградке: в аварию попали прицеп с УАЗами и машина со снегоходами