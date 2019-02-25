Прокуратура попросила полицию проверить информацию о контрабанде оленьих шкур из Гремихи

СЕГОДНЯ 18:52 2019-02-25T18:52:03+03:00

Кому принадлежат шкуры северных оленей, прибывших по морю в Мурманск, теперь будет выяснять полиция. Фото: Гремиха, Мурманск-140, Островной

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Вопреки пессимистическому настрою оленеводов правоохранительные органы займутся проверкой информации о доставке в Мурманск шкур северных оленей. Напомним, 22 февраля в столицу Заполярья из Островного прибыл теплоход «Клавдия Еланская» с подозрительным грузом на борту. В СХПК «Тундра» идентифицировали своих важенок (самок северного оленя – Ред.) по биркам на ушах шкур животных, которые на деревянных полетах выгрузили на причал.

- Информация о контрабанде шкур северных оленей, опубликованная в СМИ, направлена на имя начальника УМВД по Мурманской области для организации проверки в порядке уголовно-процессуального кодекса. О ее результатах сотрудники полиции должны уведомить нас, - сообщил заместитель природоохранного прокурора Мурманской области Алексей Гамаюнов.

В полиции подтвердили эту информацию.

- Материал зарегистрирован. Решение о начале проверки будет принимать руководство, - отметила врио начальника пресс-службы УМВД россии по Мурманской области Анастасия Сигаева.

ИСТОЧНИК KP.RU