2019-02-25T20:41:56+03:00
Происшествия

ФСБ по Мурманской области: у ФСИН России похитили 1,7 миллиона рублей

В ведомстве уже возбудили уголовное дело
Варвара РУСЛАНОВА
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В ведомстве пока не распространяются о подробностях громкого дела.В ведомстве пока не распространяются о подробностях громкого дела.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Русский человек, как никто любит халяву, особенно когда речь идет о такой баснословной сумме. Правда, большие деньги подразумевают соответствующую ответственность и порой вплоть до уголовной.

- Сотрудниками управления ФСБ России по Мурманской области пресечена противоправная деятельность гражданина Ч. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат в особо крупном размере», - сообщают в ведомстве. - По версии следствия, мужчина обманным путем похитил у федеральной службы исполнения наказания России один миллион семьсот тысяч рублей.

В ФСБ предпочитают не распространяться о подробностях этого громкого дела, уточняют только, что подозреваемый не является сотрудником ФСИН. Все остальное пока тайна следствия. Тем не менее, некому гражданину Ч. грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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