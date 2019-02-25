2019-02-25T17:28:56+03:00
Происшествия

Жительница Кировска устроила поджог в полиции ради побега

Северянка, которую привели в отдел за «мелочевку», подпалила бумагу в мусорном ведре и попыталась удрать
Иван ПЕТРОВ
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"Рожки да ножки" остались от несчастного ведерка. Зато пожара удалось избежать. Фото: пресс-служба следственного комитета по Мурманской области"Рожки да ножки" остались от несчастного ведерка. Зато пожара удалось избежать. Фото: пресс-служба следственного комитета по Мурманской области
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Отчаянная выходка довела жительницу Мурманской области до скамьи подсудимых. Северянка едва не спровоцировала пожар в административном здании. По счастью, опасных последствий удалось избежать, но это не делает случай менее жутким.

А пугает в этой истории тревожный факт: женщина поставила на карту чужие жизни ради собственного благополучия. Жительница Кировска попыталась поджечь отдел полиции, чтобы улизнуть от стражей порядка, под шумок. Подробности неудачной попытки побега сообщили в следственном комитете Заполярья.

- Обвиняемую доставили в отдел полиции за совершение мелкого хулиганства. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она решила совершить поджог здания отдела полиции. Для этого обвиняемая, используя имеющиеся у нее спички, подожгла бумагу в мусорном ведре, - сообщили в пресс-службе следственного комитета по Мурманской области.

Еще бы чуть-чуть, и пламя перекинулось бы прямиком на близлежащие деревянные двери. А там недалеко и до масштабного пожара. К счастью, полицейские не зевали - быстро потушили огонь. Теперь 46-летнюю кировчанку судят за попытку поджога. Ей грозит до 5-ти лет колонии. Произошел этот неприятный случай еще жарким летом 2018 года, но расследование завершилось лишь недавно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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