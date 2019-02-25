2019-02-25T15:14:34+03:00
Общество

Мурманская Венеция: у железнодорожного вокзала - река, на улице Спартака - озеро

После снегопадов на Кольский полуостров пришла оттепель
Елена МОЛОДЦОВА
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Железнодорожный вокзал превратился в морской, но плавсредств у "причала" не видно. Фото: Виктор КалининЖелезнодорожный вокзал превратился в морской, но плавсредств у "причала" не видно. Фото: Виктор Калинин
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Несмотря на то, что синоптики предупреждали, что на Заполярье надвигается мощный циклон, который принесет не только осадки, но и положительную температуру воздуха, дорожные и жилищные службы все равно не успели подготовиться. В итоге на дорогах - транспортный коллапс: трассу "Кола - КПП Лотта" закрыли для грузовиков и автобусов, а выезжающие из Зверосовхоза автомобилисты не смогли подняться в горку и выехать в Мурманск. В самой же столице Заполярья и вовсе потоп.

- Железнодорожный вокзал в Мурманске превратился в речной. Пассажиры, провожающие и встречающие вынуждены с риском для жизни пробираться вдоль заградительной ленты, - такой пост с красноречивыми снимками выложил в группе «Мурманск» Виктор Калинин.

К слову, пользователи соцсети не стали сильно зубоскалить - снег все равно не уберут, а вода снова замерзнет. И через пару месяцев потоп повторится. Напомним, в апреле 2018-го железнодорожный вокзал уже превращался в морской.

- Парковка перед зданием железнодорожного вокзала принадлежит муниципалитету. Могу сказать одно: снег с крыши здания регулярно убирается специализированными службами, - отметил пресс-секретарь Мурманского территориального управления Октябрьской железной дороги Василий Рябков.

Свой водоем образовался и на улице Спартака. «Озеро» местные жители рекомендуют объезжать по соседней улице Зои Космодемьянской. Пешеходам и вовсе приходится карабкаться по низенькому заборчику, чтобы остаться с сухими ногами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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