На фестивале православного искусства в Хибинах выступит хор Валаамского монастыря

СЕГОДНЯ 15:41 2019-02-25T15:41:18+03:00

А в Кировске можно будет увидеть уникальный ледовый молот Фритьофа Нансена

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В Кировске активно развивают туризм. Причем гостей завлекают не только горнолыжными курортами, но и интересными мероприятиями. Одно такое - фестиваль православного искусства - запланировано на май и пройдет с 3 по 5 число.

- На открытии выступит ансамбль духовной музыки "Сирин", исполняющий древнерусские богослужебные песнопения 15-18 веков. Запланированы концертные выступления народной артистки РСФСР, единственной в мире исполнительницы русского кантри-фолка Жанны Бичевской, автора ставшей псевдонародной песни «Ой, да не вечер». На сцене Кировского дворца культуры также выступит известный этнограф, собиратель русского фольклора Сергей Старостин. Закроют фестиваль большим концертом уникального хора Валаамского монастыря, - уточнили в администрации Кировска.

Прямо сейчас в городе проходит выставка подводной фотографии, водолазного оборудования и артефактов "Глубина". Почти все экспонаты - из коллекции известного дайвера Александра Губина, который рассказал "КП" о своих рекордах.

Посетители выставки смогут увидеть уникальную вещь - ледовый молоток полярного исследователя Фритьофа Нансена. Ранее он нигде не выставлялся. Интерес вызывают и череп белого медведя, и бинокль 19 века.

ИСТОЧНИК KP.RU