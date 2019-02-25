Тяжелый лед: «Мурман» уступил красноярскому Енисею»
Пока жители Кольского полуострова выписывали пируэты на тротуарах, буквально за ночь превратившихся в каток, хоккеисты клуба «Мурман» пытались сотворить чудо на льду стадиона «Строитель» в столице Заполярья и обыграть красноярский «Енисей».
- Погода внесла свои коррективы. Мы постарались сделать максимально хороший лед, но даже новая машина не смогла справиться с этой задачей – получилось то, что получилось, - разводит руками главный тренер ХК «Мурман» Сергей Чернецкий. – Игра превратилась в простую борьбу за мяч.
Уже по традиции, в матче с «Мурманом» гости сразу вырвались вперед, закатив первый мяч в ворота северян на пятой минуте. Но спустя 11 минут Эдуард Кондратьев смог реализовать пенальти и сравнять счет. На этом удача снова отвернулась от «Мурмана». До конца первого тайма «Енисей» успел забить еще один гол, а после перерыва закатил в наши ворота два мяча, хотя северяне изо всех сил держали оборону.
- Опять не забиваем много угловых. Судя по количеству, это связано не только с хорошим выбеганием «Енисея»… Счет на табло, - подытожил Сергей Сергеевич.
А на табло не утешительные для болельщиков «Мурмана» 1:4. Наша сборная по-прежнему на 11 строчке турнирной таблицы Суперлиги чемпионата по хоккею с мячом. Впереди у северян встреча с «Байкал-Энергия» из Иркутска, которая состоится в Мурманске 27 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU