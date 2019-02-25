2019-02-25T13:21:42+03:00
Происшествия

Шкурный вопрос: «Клавдия Еланская» привезла в Мурманск незаконно убитых оленей

Контрабанду доставили из Гремихи
Елена ЧУМАКОВА
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Подозрительный груз оказался шкурами северных оленей. Фото: Гремиха, Мурманск-140, ОстровнойПодозрительный груз оказался шкурами северных оленей. Фото: Гремиха, Мурманск-140, Островной
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Вероятно прибытие очередного рейса теплохода «Клавдия Еланская» из Островного осталось не замеченным для жителей Заполярья, если бы пассажиры не приметили на борту судна подозрительный груз.

- Теплоход пришел с Гремихи, сняли площадки с таким содержимым! Я в шоке, - такой пост с весьма красноречивыми фотографиями появился днем 22 февраля в группе «Гремиха, Мурманск-140, Островной».

Судя по снимкам, «Клавдия Еланская» доставила в Мурманск шкуры северных оленей. А поскольку недалеко от Гремихи расположены пастбища девятой бригады СХПК «Тундра» и сами оленеводы ничего подобного не отправляли, то подозрительный груз ничто иное, как контрабанда.

- На фото отчетливо видны желтые бирки, которые ставились важенкам (самкам северного оленя, - Ред.). Судя по всему, кто-то незаконно убил их, - прокомментировал снимки председатель СХПК «Тундра» Виктор Старцев.

В полицию никакой информации о подозрительном грузе не поступало. По словам оленеводов, найти управу на похитителей их имущества не удается.

- Урон наносится серьезный. Основной удар приходится как раз на девятую бригаду, где раньше обитал знаменитый лопарский олень. Эту уникальную породу создали саами. Олени от ненецких отличались и размером, и окрасом шкуры. Кроме того, животные боялись леса. После того, как лопарского оленя уничтожили, мы завезли туда ненецкого, чтобы сохранить уникальные пастбища с прекрасными ягельниками. Олени сами туда идут, а там уже их ждут, - объясняет Виктор Александрович.

По словам оленевода, власти и полиция не помогают бороться с похитителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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