В Мурманске на улице Героев-Рыбачьего обгорел неизвестный мужчина

СЕГОДНЯ 14:02 2019-02-25T14:02:14+03:00

В Мурманске на Героев-Рыбачьего, 10, пострадал мужчина при пожаре. [снимок носит иллюстративный характер] Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Пламя вспыхнуло в одной из квартир 9-этажки, предположительно, из-за брошенного окурка

Изменить размер текста: A A

Воскресным вечером в областном центре произошел пожар. Огнеборцы прибыли в один из дворов Первомайского округа. Вызов поступил от жильцов 9-этажного дома на улице Героев-Рыбачьего, 10, которые пожаловались на запах гари.

По словам очевидцев, очаг возгорания находился в квартире на 4-м этаже дома. Пожарные проникли внутрь и приступили к выполнению своих обязанностей. На тушение пришлось потратить в районе получаса.

- На полу комнаты обгорели постельные принадлежности на площади приблизительно 2 квадратных метра. Пострадал один человек, - сообщили «КП» в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Потерпевшего с ожогами и, предположительно, отравлением угарным газом передали медикам. По имеющейся информации, обнаруженный на полу человек не был хозяином квартиры. Личность его в данный момент выясняется.

Предварительная версия возгорания пока не озвучена. Но, скорее всего, причина у пожара, случившегося 24 февраля, совершенно классическая. Окурок, оставленный на матрасе...

ИСТОЧНИК KP.RU