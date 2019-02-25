2019-02-25T12:37:04+03:00
Происшествия

Зоозащитники: В Зверосовхозе отравили семь собак

По поселку раскидана отрава, и есть вероятность, что число жертв догхантеров может увеличиться
Елена МОЛОДЦОВА
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На этот раз отраву догхантеры раскидали в Зверосовхозе.На этот раз отраву догхантеры раскидали в Зверосовхозе.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Кошмар, который случился двадцать дней назад в Ловозере, повторился теперь в Зверосовхозе. Напомним, 5 февраля неизвестные раскидали отраву по селу, тем самым отправив на тот свет сразу семь домашних собак. Бедняги умирали на глазах у своих любящих хозяев в страшных мучениях. В полиции возбудили уголовное дело, но заполярные эксперты не могут сказать, каким ядом отравили животных. А тем временем, тревогу бьют уже в Кольском районе.

- В Зверосовхозе разбросана отрава для собак. Пострадали 7 животных. Убедительная просьба не отпускать собак на самовыгул, гулять в намордниках, - такой пост появился этим утром в группе Фонда помощи животным «Путеводная звезда».

Правда, в отличие от жителей Ловозера владельцы пострадавших животных в полицию пока не обратились. Тем не менее, собаководам и из других населенных пунктов Мурманской области не стоит терять бдительность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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