Хулиган из Заполярного «поставил на уши» МФЦ в Подмосковье ради своего брата

СЕГОДНЯ 11:36 2019-02-25T11:45:52+03:00

20-летний северянин позвонил в госучреждение Балашихи и заявил об акте терроризма

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Не то теплый климат виноват, не то спиртные напитки... Что ударило в голову жителю Мурманской области, останется загадкой. Так или иначе, молодой человек совершил неосмотрительный поступок - нарушил закон, да еще и в открытую. А теперь ему придется ответить в суде.

Свой «номер» житель города Заполярный «отколол» в Балашихе. Северянин катался по городу на своем автомобиле, но, вместо того, чтобы любоваться подмосковными ландшафтами, играл со смартфоном. В итоге молодой человек набрал номер государственного учреждения.

- Действуя из хулиганских побуждений, мужчина сообщил сотруднику «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг населению городского округа Балашиха» заведомо ложную информацию. О том, что в одном из филиалов будет произведен теракт, - сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

Вычислить 20-летнего телефонного хулигана не составило труда. Местная полиция отследила звонок. Законодательные санкции к северянину, впрочем, применили уже в родном регионе.

Прокуратура Печенгского района (куда входит город Заполярный) усмотрела в действиях парня признаки уголовной статьи 207, часть 2. Юноша рискует попасть в колонию на срок до 5-ти лет. Кстати, в качестве оправдательной линии он привел странный аргумент. Якобы, позвонить в МФЦ его надоумил... родной брат.

ИСТОЧНИК KP.RU