2019-02-25T10:19:18+03:00
Происшествия

В Мурманске из окна 4 этажа выпал 7-летний мальчик

Ребенок в больнице, но угрозы для его жизни нет
Елена МОЛОДЦОВА
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Как семилетний мальчик оказался у открытого окна, сейчас выясняют следователи.Как семилетний мальчик оказался у открытого окна, сейчас выясняют следователи.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Минувшие выходные помимо транспортных коллапсов из-за оттепели и сильного гололеда ознаменовались и еще одним ЧП. В Мурманске из окна выпал ребенок.

- Несчастный случай произошел вчера, 24 февраля, между 16:00 и 17:00. На улице Октябрьской из окна четвертого этажа одного из домов выпал 7-летний ребенок. Мальчик госпитализирован, но его жизни ничего не угрожает. По данному факту проводится процессуальная проверка, - рассказала подробности инцидента старший помощник следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

При каких обстоятельствах будущий первоклассник выпал из окна следователям еще только предстоит выяснить. Напомним, в Заполярье это уже далеко не первый случай. Последний раз подобный инцидент произошел в Ковдоре. Мама двухлетней девочки отвернулась на минутку, а дочка потянулась к солнечному свету и сорвалась с подоконника первого этажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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