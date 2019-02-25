В Мурманске из окна 4 этажа выпал 7-летний мальчик

СЕГОДНЯ 10:19 2019-02-25T10:19:18+03:00

Ребенок в больнице, но угрозы для его жизни нет

Изменить размер текста: A A

Минувшие выходные помимо транспортных коллапсов из-за оттепели и сильного гололеда ознаменовались и еще одним ЧП. В Мурманске из окна выпал ребенок.

- Несчастный случай произошел вчера, 24 февраля, между 16:00 и 17:00. На улице Октябрьской из окна четвертого этажа одного из домов выпал 7-летний ребенок. Мальчик госпитализирован, но его жизни ничего не угрожает. По данному факту проводится процессуальная проверка, - рассказала подробности инцидента старший помощник следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

При каких обстоятельствах будущий первоклассник выпал из окна следователям еще только предстоит выяснить. Напомним, в Заполярье это уже далеко не первый случай. Последний раз подобный инцидент произошел в Ковдоре. Мама двухлетней девочки отвернулась на минутку, а дочка потянулась к солнечному свету и сорвалась с подоконника первого этажа.

ИСТОЧНИК KP.RU