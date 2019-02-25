Из-за гололеда закрыли проезд для автобусов и грузовиков на дороге Кола – КПП Лотта

СЕГОДНЯ 09:29 2019-02-25T09:29:56+03:00

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Накрывшая Кольский полуостров оттепель качественно покрыла дороги льдом – скользко не только пешеходам, но и автомобилям. Напомним, в воскресенье, 24 февраля, из-за гололеда пришлось перекрыть движение сразу на шести дорогах как регионального, так и федерального значения. Правда, к вечеру все ограничения сняли, и проезд открыли для всех видов транспорта. А утром понедельника, 25 февраля, пришлось вновь повторять все сначала.

- С 06:00 по погодным условиям закрыт проезд по автодороге Кола – КПП Лотта с 0 по 64 километр для грузового и пассажирского транспорта, - информирует Мурманскавтодор.

Речь идет об автобусах и маршрутках, курсирующих по маршрутам №119 (Мурмаши – Тулома), 120 (Автовокзал Мурманск – Тулома) и 204 (Автовокзал Мурманск – Верхнетуломский). Увы, но другого пути в Колу и столицу Заполярья у жителей Туломы и Мурмашей-3 нет, а значит сегодня они массово опаздывают на работу и учебу. Ограничение на автодороге Кола – КПП Лотта будет действовать до улучшения погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU