2019-02-25T11:07:15+03:00
Звезды

Лолита рассказала о неудачном выступлении в Мурманске

Певицу не приняла публика из-за пения Валентины Толкуновой
Ника СВЕТЛОВА
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Лолила всегда честно рассказывает о своей жизни. Вот и о провалах на сцене вспомнила без обидняков.Лолила всегда честно рассказывает о своей жизни. Вот и о провалах на сцене вспомнила без обидняков.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Гастроли в Мурманской области запоминаются многим звездам. Например, Дмитрия Билана заставил понервничать самолет, Галина Волчек встретил в столице Заполярья будущего мужа.

Есть что рассказать и Лолите, которая не раз приезжала к северному зрителю. На днях был презентован выпуск передачи "А поговорить?", где певица общалась с журналисткой Ириной Шихман. Лолита честно рассказала о своих провалах на сцене.

- Это был сборный концерт в Мурманске для работников атомной электростанции. Наверное, это был один из последних концертов Валентины Толкуновой. Она пела так... руки, от них нельзя было оторвать глаз. Она-то уже знала, что болезнь не отступит. И принимали, конечно... А потом я вышла. Я на всю жизнь это запомню, - окунулась в воспоминания тех тех певица. Тогда в Мурманске ее встретили скромными аплодисментами.

Как и после ее выступления в концерте, где была Мирей Матье. Тогда французская звезда спела настолько впечатляюще, что что публика оказалась не готова слушать Лолиту.

Лолита о неудачном выступлении в Мурманске.Певица Лолита Милявская в интервью Ирине Шихман рассказала о двух главных провалах в своей карьере. Видео: youtube-канал "А поговорить?".

ИСТОЧНИК KP.RU

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