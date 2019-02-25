Лолита рассказала о неудачном выступлении в Мурманске

СЕГОДНЯ 11:03 2019-02-25T11:07:15+03:00

Лолила всегда честно рассказывает о своей жизни. Вот и о провалах на сцене вспомнила без обидняков. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Гастроли в Мурманской области запоминаются многим звездам. Например, Дмитрия Билана заставил понервничать самолет, Галина Волчек встретил в столице Заполярья будущего мужа.

Есть что рассказать и Лолите, которая не раз приезжала к северному зрителю. На днях был презентован выпуск передачи "А поговорить?", где певица общалась с журналисткой Ириной Шихман. Лолита честно рассказала о своих провалах на сцене.

- Это был сборный концерт в Мурманске для работников атомной электростанции. Наверное, это был один из последних концертов Валентины Толкуновой. Она пела так... руки, от них нельзя было оторвать глаз. Она-то уже знала, что болезнь не отступит. И принимали, конечно... А потом я вышла. Я на всю жизнь это запомню, - окунулась в воспоминания тех тех певица. Тогда в Мурманске ее встретили скромными аплодисментами.

Как и после ее выступления в концерте, где была Мирей Матье. Тогда французская звезда спела настолько впечатляюще, что что публика оказалась не готова слушать Лолиту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/693861" frameborder="0"></iframe> Лолита о неудачном выступлении в Мурманске.Певица Лолита Милявская в интервью Ирине Шихман рассказала о двух главных провалах в своей карьере. Видео: youtube-канал "А поговорить?".

ИСТОЧНИК KP.RU