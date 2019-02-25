2019-02-25T08:58:28+03:00
Звезды

В марте состоится российская премьера фильма про гибель подлодки Мурманской области "Курск"

В ленте режиссера Томаса Винтенберга сыграл Колин Ферт
Мария ПАШЕНКОВА
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Российская премьера фильма "Курск" состоится 14 марта. Фото: www.kinopoisk.ruРоссийская премьера фильма "Курск" состоится 14 марта. Фото: www.kinopoisk.ru
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Про страшную трагедию, которая потрясла весь мир, гибель подлодки "Курск", сняли не один фильм. Большей частью они документальные, а работали над ними и в России, и за границей.

Но творение режиссера Томаса Винтенберга отличается от всего остального. Он решил снял художественный фильм. Жанр заявлен как исторический боевик-триллер.

Мировая премьера состоялась еще в сентябре 2018 года, и даже показали на международном фестивале в Торонто. А вот в России ленту все готовили к показу.

И, наконец, все бумажные вопросы с прокатчиками решены, перевод готов. Поэтому 14 марта "Курск" выйдет на большой экран в нашей стране. О том, покажут ли его в Мурманске, пока информации нет. Главные роли в драме сыграли Леа Сейду, Колин Ферт, Микаэл Нюквист, Маттиас Шонартс, Макс фон Сюдов, Пернилла Аугуст, Аугуст Диль и другие.

Напомним, снимать фильм взялась компания Люка Бессона. Но работу над лентой пришлось отложить, т.к. в России не дали добро на приезд съемочной группы на военные объекты. Хотя изначально Минобороны обещало свое содействие. Также минувшей осенью геймерами обещали показать игру про гибель "Курска".

ИСТОЧНИК KP.RU

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