2019-02-24T19:14:59+03:00
Общество

В Оленегорске ищут песца, который сбежал от своих хозяев

Рисик абсолютно домашний и не выживет на улицах города
Анна СТЕПАНОВА
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Жительница Оленегорска разместила на своей странице «ВКонтакте» объявление о пропаже необычного домашнего питомца. У Ирины сбежал песец. Фото: instagram.com/irishka51rus.Жительница Оленегорска разместила на своей странице «ВКонтакте» объявление о пропаже необычного домашнего питомца. У Ирины сбежал песец. Фото: instagram.com/irishka51rus.
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В квартирах многих северян живут довольно экзотические питомцы. И нередки случаи, когда они сбегают от своих хозяев. Очередное такое происшествие произошло в Оленегорске. С самого утра там разыскивают песца, который потерялся около дома № 9 на улице Капитана Иванова.

– У нас убежал Рисик. Зверек домашний, на улице не выживет. Убежал в шлейке с поводком. Очень за него переживаем. Для него город полон опасностей. Если кто-то увидит, пожалуйста, не причиняйте ему зла. Надеюсь на понимание! Обязательно позвоните, – написала Ирина на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Пока поиски не принесли результата, но северянка все же надеется на лучшее.

Песец совершено ручной и не жил в дикой природе, в отличие от своего собрата, которого накануне сфотографировали около Зеленоборского.

irishka51rusirishka51rus
В Оленегорске сбежал домашний песец
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ИСТОЧНИК KP.RU

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