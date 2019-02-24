Гололед крепчал: в Мурманской области перекрыли дороги
Со всех концов Мурманской области продолжают поступать сообщения об авариях. В районе отворотки на Ковдор, на 1203 километре «Колы», произошло ДТП с пострадавшими. Его обстоятельства сейчас уточняются в ГИБДД. К тому же, на 1129 километре федеральной трассы перевернулась фура, перекрыв собой часть дороги недалеко от Ручьев.
Автолюбителям рекомендуется сегодня не выезжать на дороги без особой надобности. Фото: vk.com/kandaone.
Из-за сильной гололедицы в Кандалакше даже пришлось остановить общественный транспорт.
– Принято решение об отмене движения автобусов. В адрес управляющих компаний и ТСЖ города также направлено уведомление о принятии срочных мер по подсыпке придомовых территорий и крылец, – сообщили в местной администрации.
Напряженная обстановка не только в этом районе. По информации Мурманскатодора, в настоящий момент и до улучшения погодных условий ограничено движение сразу на пяти участках.
Сначала, начиная с 13.30, закрыли подъезд к Зареченску (0 – 44 км) и перекрыли движение на дороге «Салла» (0 – 166 км). После, с 14.00, закрыли проезд до Туманного и Териберки (с 32 км дороги «Кола – Серебрянские ГЭС»). Спустя еще 50 минут аналогичная учесть постигла и проезд дороги «Умба – Варзуга» (0 – 134 км), а также проезд «Умба – Кандалакша» (0 – 109 км).
Напомним, оттепель добавила событий и в жизнь мурманчан. Утром с крыши дома на проспекте Ленина снег снес металлические ограждения, а нескольким водителям пришлось восстанавливать свои машины.
ОБНОВЛЕНИЕ
Для грузовых транспортных средств с 17.00 ограничен проезд от Зеленоборска до Полярных Зорь (1106 – 1188 км).
ИСТОЧНИК KP.RU