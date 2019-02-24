2019-02-24T19:28:43+03:00
Происшествия

Гололед крепчал: в Мурманской области перекрыли дороги

В Кандалакше из-за непогоды отменили движение автобусов
Анна СТЕПАНОВА
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На Серебрянке сегодня так. Машины не могут подняться в гору, образовав пробку в сторону Мурманска. Фото: vk.com/krai51.На Серебрянке сегодня так. Машины не могут подняться в гору, образовав пробку в сторону Мурманска. Фото: vk.com/krai51.
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Со всех концов Мурманской области продолжают поступать сообщения об авариях. В районе отворотки на Ковдор, на 1203 километре «Колы», произошло ДТП с пострадавшими. Его обстоятельства сейчас уточняются в ГИБДД. К тому же, на 1129 километре федеральной трассы перевернулась фура, перекрыв собой часть дороги недалеко от Ручьев.

Автолюбителям рекомендуется сегодня не выезжать на дороги без особой надобности. Фото: vk.com/kandaone.

Автолюбителям рекомендуется сегодня не выезжать на дороги без особой надобности. Фото: vk.com/kandaone.

Из-за сильной гололедицы в Кандалакше даже пришлось остановить общественный транспорт.

– Принято решение об отмене движения автобусов. В адрес управляющих компаний и ТСЖ города также направлено уведомление о принятии срочных мер по подсыпке придомовых территорий и крылец, – сообщили в местной администрации.

Напряженная обстановка не только в этом районе. По информации Мурманскатодора, в настоящий момент и до улучшения погодных условий ограничено движение сразу на пяти участках.

Сначала, начиная с 13.30, закрыли подъезд к Зареченску (0 – 44 км) и перекрыли движение на дороге «Салла» (0 – 166 км). После, с 14.00, закрыли проезд до Туманного и Териберки (с 32 км дороги «Кола – Серебрянские ГЭС»). Спустя еще 50 минут аналогичная учесть постигла и проезд дороги «Умба – Варзуга» (0 – 134 км), а также проезд «Умба – Кандалакша» (0 – 109 км).

Напомним, оттепель добавила событий и в жизнь мурманчан. Утром с крыши дома на проспекте Ленина снег снес металлические ограждения, а нескольким водителям пришлось восстанавливать свои машины.

ОБНОВЛЕНИЕ

Для грузовых транспортных средств с 17.00 ограничен проезд от Зеленоборска до Полярных Зорь (1106 – 1188 км).

ИСТОЧНИК KP.RU

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