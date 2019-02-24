Возле Зеленоборского повстречали белоснежного песца
Каких только животных не встречают водители на дорогах Мурманской области. Десять дней назад северянин Владимир Полянский столкнулся с росомахой. Дикий зверек перебежал дорогу прямо перед едущей машиной, чуть не столкнувшись с ней носом. Все происходящее успел зафиксировать видеорегистратор автомобиля.
Теперь же, возвращаясь в Мурманск, другой водитель заприметил песца. Белоснежный хищник не испугался людей и дал себя сфотографировать.
– Уже после Зеленоборского встретили песца, ну, во всяком случае, я так думаю, что это он. До этого, сколько мотаюсь по области, а также по трассе в Питер, ни разу не видел этого зверька в наших краях! Он настолько белый, что фото не передает окрас... Интересно, а как ему удается не замарывать шерстку в дикой природе, – рассказывает подписчик группы «Мурманск Live».
Напомним, для лучшей маскировки зимой шкурка песца приобретает снежно-белый окрас, в другие времена года его можно встретить в желтовато-серой шубке.
ИСТОЧНИК KP.RU