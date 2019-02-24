Возле Зеленоборского повстречали белоснежного песца

СЕГОДНЯ 15:02 2019-02-24T16:10:13+03:00

Песец похож на лисицу. У него такая же пышная меховая шуба. Только цвет песцовой шубки не рыжий, а желтовато-серый. Фото: vk.com/mlive51.

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Каких только животных не встречают водители на дорогах Мурманской области. Десять дней назад северянин Владимир Полянский столкнулся с росомахой. Дикий зверек перебежал дорогу прямо перед едущей машиной, чуть не столкнувшись с ней носом. Все происходящее успел зафиксировать видеорегистратор автомобиля.

Теперь же, возвращаясь в Мурманск, другой водитель заприметил песца. Белоснежный хищник не испугался людей и дал себя сфотографировать.

– Уже после Зеленоборского встретили песца, ну, во всяком случае, я так думаю, что это он. До этого, сколько мотаюсь по области, а также по трассе в Питер, ни разу не видел этого зверька в наших краях! Он настолько белый, что фото не передает окрас... Интересно, а как ему удается не замарывать шерстку в дикой природе, – рассказывает подписчик группы «Мурманск Live».

Напомним, для лучшей маскировки зимой шкурка песца приобретает снежно-белый окрас, в другие времена года его можно встретить в желтовато-серой шубке.

ИСТОЧНИК KP.RU