Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич и продюсер Иосиф Пригожин посетили Мурманск

СЕГОДНЯ 12:56 2019-02-24T15:23:45+03:00

Куда бы ни вёл перекрёсток семи дорог – однажды он приведёт в Заполярье. Фото: 7 небо (vk.com/7sky_murmansk).

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Накануне 23 февраля в Мурманске прилетели звезды из Москвы. Сначала в социальных сетях появились фото Андрея Макаревича. Музыкант и лидер группы «Машина времени» сфотографировался в одном из баров в самом центре Мурманска. В комментариях к снимкам северяне предположили, что Макаревич прилетел в заполярную столицу вместе с продюсером Иосифом Пригожиным. Селфи с ним тоже 22 февраля опубликовала мурманчанка Мария Ситникова.

Иосиф Пригожин пробыл в Мурманске совсем недолго. Фото: Мария Ситникова.

– Сегодня был необычный день. К нам в Мурманск на одно закрытое мероприятие приезжали Валерия и Иосиф Пригожин, – написала девушка в своем посте.

Однако в официальных аккаунтах селебрити наш город замечен не был: вчера Пригожин уже отправился в Вену. В столице Австрии 25 февраля состоится концерт его супруги.

Звезды частые гости на Кольском полуострове. Зачастую они приезжают на пару дней, чтобы в качестве туристов насладиться живописной природой и порыбачить.

ИСТОЧНИК KP.RU