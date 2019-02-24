2019-02-24T15:23:45+03:00
Телевизор

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич и продюсер Иосиф Пригожин посетили Мурманск

Компанию супругу составила певица Валерия
Анна СТЕПАНОВА
Поделиться:
Куда бы ни вёл перекрёсток семи дорог – однажды он приведёт в Заполярье. Фото: 7 небо (vk.com/7sky_murmansk).Куда бы ни вёл перекрёсток семи дорог – однажды он приведёт в Заполярье. Фото: 7 небо (vk.com/7sky_murmansk).
Изменить размер текста:

Накануне 23 февраля в Мурманске прилетели звезды из Москвы. Сначала в социальных сетях появились фото Андрея Макаревича. Музыкант и лидер группы «Машина времени» сфотографировался в одном из баров в самом центре Мурманска. В комментариях к снимкам северяне предположили, что Макаревич прилетел в заполярную столицу вместе с продюсером Иосифом Пригожиным. Селфи с ним тоже 22 февраля опубликовала мурманчанка Мария Ситникова.

Иосиф Пригожин пробыл в Мурманске совсем недолго. Фото: Мария Ситникова.

Иосиф Пригожин пробыл в Мурманске совсем недолго. Фото: Мария Ситникова.

– Сегодня был необычный день. К нам в Мурманск на одно закрытое мероприятие приезжали Валерия и Иосиф Пригожин, – написала девушка в своем посте.

Однако в официальных аккаунтах селебрити наш город замечен не был: вчера Пригожин уже отправился в Вену. В столице Австрии 25 февраля состоится концерт его супруги.

Звезды частые гости на Кольском полуострове. Зачастую они приезжают на пару дней, чтобы в качестве туристов насладиться живописной природой и порыбачить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Возле Зеленоборского повстречали белоснежного песца
В Мурманской области ожидают штормовое: снег с крыш сходит прямо на автомобили, а дороги превратились в каток
Военная прокуратура: При строительстве Нахимовского училища в Мурманске нарушен закон
Сломанный в мурманской «Сказке» костер восстановят
ДТП на Ленинградке: в аварию попали прицеп с УАЗами и машина со снегоходами
Жительница Мурманска отдала незнакомым людям почти 2 миллиона рублей
Эксперты ветлаборатории: собаки в Ловозере погибли от отека легких
Поезд с настоящей техникой и оружием из Сирии приедет в Мурманск 22 апреля
Жильцы мурманской 9-этажки жалуются на «припадочный» лифт
В Кировске будут снимать выпуск передачи "Играй, гармонь"
Мурманский пранкер снялся в американском фильме ужасов
Все больше стариков страдают от ВИЧ, а Мурманск и Апатиты - среди лидеров по заболеваемости
23 февраля в Мурманске-2019: перекрытия и ограничение движения
Мурманск получил 102 тонны свежей зубатки и палтуса
Деморализованный неоднозначным судейством «Мурман» проиграл архангельскому «Воднику»
Ревнивец из Североморска получил 10 лет колонии за жестокое убийство в баре
Прокуратура: Школа в Кузомени сгорела из-за непочищенной дороги
В Мурманске мать оставила ребенка одного в машине на 20 минут
В Мурманске из-за поджога сгорел лифт
В Мурманске женщина попала в психиатрическую больницу из-за секты «Возрождение»
В Мурманской области уменьшился прожиточный минимум
Под Белокаменкой «Урал» сбил пешехода и протаранил внедорожник с автобусом
В Кандалакше спустя 40 часов нашли пропавшего Антона Степанова
Мурманская полиция проверит случай с мужчиной, ползавшим в снегу возле наркодиспансера
В Апатитах и Кировске отправили под снос административные здания