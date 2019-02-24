Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич и продюсер Иосиф Пригожин посетили Мурманск
Накануне 23 февраля в Мурманске прилетели звезды из Москвы. Сначала в социальных сетях появились фото Андрея Макаревича. Музыкант и лидер группы «Машина времени» сфотографировался в одном из баров в самом центре Мурманска. В комментариях к снимкам северяне предположили, что Макаревич прилетел в заполярную столицу вместе с продюсером Иосифом Пригожиным. Селфи с ним тоже 22 февраля опубликовала мурманчанка Мария Ситникова.
Иосиф Пригожин пробыл в Мурманске совсем недолго. Фото: Мария Ситникова.
– Сегодня был необычный день. К нам в Мурманск на одно закрытое мероприятие приезжали Валерия и Иосиф Пригожин, – написала девушка в своем посте.
Однако в официальных аккаунтах селебрити наш город замечен не был: вчера Пригожин уже отправился в Вену. В столице Австрии 25 февраля состоится концерт его супруги.
Звезды частые гости на Кольском полуострове. Зачастую они приезжают на пару дней, чтобы в качестве туристов насладиться живописной природой и порыбачить.
ИСТОЧНИК KP.RU