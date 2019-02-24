В Мурманской области ожидают штормовое: снег с крыш сходит прямо на автомобили, а дороги превратились в каток
Около часа назад в Мурманске с крыши дома на проспекте Ленина, 94 сошел снег, сорвав конструкции, которые должны были удержать его. Все происходящее жителю соседнего дома Вячеславу Ялыцкому удалось снять на видео.
Напомним, дом № 94 вошел в число объектов культурного наследия – ООО «РСК» был выполнен капитальный ремонт крыши и фасада. Всего конкурс на капитальный ремонт в 23 таких домах выиграли две подрядные организации.
В Мурманске с крыши дома сорвало снегозадержатели.«Как надо чистить крышу жилого дома от снега». Мурманск, проспект Ленина, 94. 24 февраля 2019 года. Видео: Вячеслав Ялыцкий.
Сразу оговоримся, никто не пострадал. Но это не первый подобный случай в городе. Только за сегодняшнюю ночь мурманчане зафиксировали на фото несколько автомобилей, которые оказались повреждены из-за схода снега.
Снег повредил авто на Шабалина, 63. Фото: vk.com/murmansk_dtp.
Видимо, коммунальщики не готовы к оттепели. Мурманский гидрометцентр же сообщает о штормовом предупреждении.
Сход снега на машину около Кирова, 26. Фото: vk.com/murmansk_dtp.
– Кольский полуостров продолжает находиться под влиянием активной циклонической деятельности в Баренцевом море. По периферии циклонов на наш регион смещаются теплые атлантические воздушные массы. 24 и 25 февраля нас ждут осадки в виде дождя и мокрого снега. Ухудшение состояния дорог, а именно - гололедица, местами сильная, – комментирует обстановку главный синоптик.
Температура воздуха сегодня составит от 0 до +5°. С 15 до 18 часов на севере и в центральных районах побережья Норвегии ожидается опасное волнение, которое сохраниться до 9 часов 25 февраля.
В Баренцевом море завтра тоже неспокойно: на востоке и в центральных районах ожидается быстрое обледенение судов.
ИСТОЧНИК KP.RU