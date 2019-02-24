2019-02-24T12:33:28+03:00
Происшествия

В Мурманской области ожидают штормовое: снег с крыш сходит прямо на автомобили, а дороги превратились в каток

Оттепель продолжится и завтра [фото, видео]
Анна СТЕПАНОВА
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Дом № 94 на проспекте Ленина в Мурманске входит в число объектов культурного наследия.Дом № 94 на проспекте Ленина в Мурманске входит в число объектов культурного наследия.
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Около часа назад в Мурманске с крыши дома на проспекте Ленина, 94 сошел снег, сорвав конструкции, которые должны были удержать его. Все происходящее жителю соседнего дома Вячеславу Ялыцкому удалось снять на видео.

Напомним, дом № 94 вошел в число объектов культурного наследияООО «РСК» был выполнен капитальный ремонт крыши и фасада. Всего конкурс на капитальный ремонт в 23 таких домах выиграли две подрядные организации.

В Мурманске с крыши дома сорвало снегозадержатели.«Как надо чистить крышу жилого дома от снега». Мурманск, проспект Ленина, 94. 24 февраля 2019 года. Видео: Вячеслав Ялыцкий.

Сразу оговоримся, никто не пострадал. Но это не первый подобный случай в городе. Только за сегодняшнюю ночь мурманчане зафиксировали на фото несколько автомобилей, которые оказались повреждены из-за схода снега.

Снег повредил авто на Шабалина, 63. Фото: vk.com/murmansk_dtp.

Снег повредил авто на Шабалина, 63. Фото: vk.com/murmansk_dtp.

Видимо, коммунальщики не готовы к оттепели. Мурманский гидрометцентр же сообщает о штормовом предупреждении.

Сход снега на машину около Кирова, 26. Фото: vk.com/murmansk_dtp.

Сход снега на машину около Кирова, 26. Фото: vk.com/murmansk_dtp.

– Кольский полуостров продолжает находиться под влиянием активной циклонической деятельности в Баренцевом море. По периферии циклонов на наш регион смещаются теплые атлантические воздушные массы. 24 и 25 февраля нас ждут осадки в виде дождя и мокрого снега. Ухудшение состояния дорог, а именно - гололедица, местами сильная, – комментирует обстановку главный синоптик.

Температура воздуха сегодня составит от 0 до +5°. С 15 до 18 часов на севере и в центральных районах побережья Норвегии ожидается опасное волнение, которое сохраниться до 9 часов 25 февраля.

В Баренцевом море завтра тоже неспокойно: на востоке и в центральных районах ожидается быстрое обледенение судов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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