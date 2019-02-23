Сломанный в мурманской «Сказке» костер восстановят

СЕГОДНЯ 13:17 2019-02-23T13:17:53+03:00

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Когда маленькие дети по неосторожности что-то ломают, вряд ли их ждет серьезное наказание, а вот если вполне умышленно хулиганят ребята постарше – это уже может быть уголовно наказуемо. Вероятно, серьезное наказание грозит подросткам, которые сломали фигуру «Костер» в детском городке «Сказка» в Мурманске.

Как сообщает пресс-служба администрации города, у фигуры – части композиции «времена года» - пострадала верхняя часть пламени, а у основания фигуры появились трещины. Однако сотрудники учреждения «Мурманские городские парки и скверы» пообещали, что скульптуру восстановят.

– Мы подготовили все необходимые документы для обращения в правоохранительные органы, которые помогут разыскать виновника и привлечь его к ответственности, – прокомментировал директор учреждения Александр Накай. – Мы убедительно просим мурманчан бережно относиться к украшениям города!

Более того, сообщается, что на этой неделе ветром с опор освещения были снесены две световые консоли «Якорь», а в сквере у памятника «Ждущей» с фонаря сорвало плафон.

ИСТОЧНИК KP.RU