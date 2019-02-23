ДТП на Ленинградке: в аварию попали прицеп с УАЗами и машина со снегоходами

СЕГОДНЯ 12:09 2019-02-23T12:28:19+03:00

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Многие помнят кадры из фильма ужасов «Пункт назначения», на которых из грузовика на едущую за ним машину начинают выпадать огромные бревна. Мысли о том, что подобное может произойти и с прицепом с новыми машинами тоже появляются в голове на дорогах. К счастью, несмотря на попадание в аварию, на дороге не оказалось УАЗов на прицепе одного из участников ДТП.

- Авария на Ленинградке на юг до поворота на Колу, примерно в 200 метрах от заправки. Дорога полностью перекрыта, - писали пользователи социальных сетей около 7 утра 23 февраля. – Ее перегородил прицеп, а слева в него врезалась машина со снегоходами.

Официального комментария по поводу аварии от УГИБДД по Мурманской области пока не поступала. Также нет информации и о пострадавших. В соцсетях сообщается, что на данный момент трасса открыта для проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU