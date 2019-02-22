2019-02-22T16:52:02+03:00
Происшествия

Эксперты ветлаборатории: собаки в Ловозере погибли от отека легких

Чтобы понять, чем вызвана патология, необходимо провести дополнительные исследования
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
В ветлаборатории не подтвердили, но и не опровергли отравление собак изониазидом. Фото: hibiny.comВ ветлаборатории не подтвердили, но и не опровергли отравление собак изониазидом. Фото: hibiny.com
Изменить размер текста:

Спустя две недели после того, как в Ловозеро рванула ядовитая «бомба» для собак, стали известны результаты патологоанатомического вскрытия. Напомним, 5 февраля после вечерней прогулки в селе в страшных муках погибло сразу семь домашних животных. Тела песиков отправили на экспертизу в Мурманск, а в полиции возбудили уголовное дело.

- На основании патологоанатомического вскрытия следует заключить, что смерть наступила от асфиксии и общей гипоксии, которые возникли в результате отека легких. При химико-токсикологическом исследовании ртути, мышьяка, фтора, крысида и хлорсодержащих соединений не обнаружено, - рассказала «КП» директор Мурманской облветлаборатории Ольга Белак. - Исследование на наличие противотуберкулезных препаратов и других ядов, которые предположительно использовались для отравления собак, возможно провести в специализированных лабораториях, имеющих в наличии набор определенных веществ.

Кстати, жертвами неизвестного догхантера стали западносибирская лайка, такса, миттельшнауцер, русский спаниель, немецкая овчарка и две беспородных дворняги. Тем не менее, с результатами экспертизы владельцев погибших животных еще не ознакомили.

- Конечно, мы готовы ждать столько, сколько будет нужно, и готовы на какие-то разумные траты. Но очень не хочется потратить баснословную сумму, чтобы потом дело закрыли из-за того, что не удается найти подозреваемого, - говорит хозяйка годовалой таксы Оди Валентина Никонова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Мурманска отдала незнакомым людям почти 2 миллиона рублей
Поезд с настоящей техникой и оружием из Сирии приедет в Мурманск 22 апреля
Жильцы мурманской 9-этажки жалуются на «припадочный» лифт
В Кировске будут снимать выпуск передачи "Играй, гармонь"
Мурманский пранкер снялся в американском фильме ужасов
Все больше стариков страдают от ВИЧ, а Мурманск и Апатиты - среди лидеров по заболеваемости
23 февраля в Мурманске-2019: перекрытия и ограничение движения
Мурманск получил 102 тонны свежей зубатки и палтуса
Деморализованный неоднозначным судейством «Мурман» проиграл архангельскому «Воднику»
Ревнивец из Североморска получил 10 лет колонии за жестокое убийство в баре
Прокуратура: Школа в Кузомени сгорела из-за непочищенной дороги
В Мурманске мать оставила ребенка одного в машине на 20 минут
В Мурманске из-за поджога сгорел лифт
В Мурманске женщина попала в психиатрическую больницу из-за секты «Возрождение»
В Мурманской области уменьшился прожиточный минимум
Под Белокаменкой «Урал» сбил пешехода и протаранил внедорожник с автобусом
В Кандалакше спустя 40 часов нашли пропавшего Антона Степанова
Мурманская полиция проверит случай с мужчиной, ползавшим в снегу возле наркодиспансера
В Апатитах и Кировске отправили под снос административные здания