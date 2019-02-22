Эксперты ветлаборатории: собаки в Ловозере погибли от отека легких

СЕГОДНЯ 16:52 2019-02-22T16:52:02+03:00

В ветлаборатории не подтвердили, но и не опровергли отравление собак изониазидом. Фото: hibiny.com

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Спустя две недели после того, как в Ловозеро рванула ядовитая «бомба» для собак, стали известны результаты патологоанатомического вскрытия. Напомним, 5 февраля после вечерней прогулки в селе в страшных муках погибло сразу семь домашних животных. Тела песиков отправили на экспертизу в Мурманск, а в полиции возбудили уголовное дело.

- На основании патологоанатомического вскрытия следует заключить, что смерть наступила от асфиксии и общей гипоксии, которые возникли в результате отека легких. При химико-токсикологическом исследовании ртути, мышьяка, фтора, крысида и хлорсодержащих соединений не обнаружено, - рассказала «КП» директор Мурманской облветлаборатории Ольга Белак. - Исследование на наличие противотуберкулезных препаратов и других ядов, которые предположительно использовались для отравления собак, возможно провести в специализированных лабораториях, имеющих в наличии набор определенных веществ.

Кстати, жертвами неизвестного догхантера стали западносибирская лайка, такса, миттельшнауцер, русский спаниель, немецкая овчарка и две беспородных дворняги. Тем не менее, с результатами экспертизы владельцев погибших животных еще не ознакомили.

- Конечно, мы готовы ждать столько, сколько будет нужно, и готовы на какие-то разумные траты. Но очень не хочется потратить баснословную сумму, чтобы потом дело закрыли из-за того, что не удается найти подозреваемого, - говорит хозяйка годовалой таксы Оди Валентина Никонова.

ИСТОЧНИК KP.RU