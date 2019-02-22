Поезд с настоящей техникой и оружием из Сирии приедет в Мурманск 22 апреля

СЕГОДНЯ 16:42 2019-02-22T16:42:05+03:00

Состав из 18 вагонов привезет в Заполярье военных, которые были в республике

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Недавно Минобороны анонсировало акцию "Сирийский перелом". Это невероятный по масштабу проект: по городам России поедет состав из 18 вагонов с техникой и оружием из Сирии.

В числе экспонатов есть автомобиль смертника (джихад-мобиль), тоннельная машина, БТР и многое другое - всего более 500 образцов.

Поезд проедет от Владивостока до Севастополя, от Москвы до Мурманска. Сейчас на сайте Минобороны появился специальный раздел, посвященный "Сирийскому перелому". На нем можно увидеть часть экспонатов, а также изучить маршрут состава. Стартует он 23 февраля из Москвы, а в Мурманск прибудет 22 апреля.

Время, когда северяне смогут посетить выставку, будет сообщено позже. Но уже известно, что экскурсии проведут военнослужащие, побывавшие в Сирии. В каждом из городов, которые попали в маршрут, поезд будет стоять только несколько часов.

ИСТОЧНИК KP.RU