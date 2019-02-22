Жильцы мурманской 9-этажки жалуются на «припадочный» лифт

СЕГОДНЯ 16:03 2019-02-22T16:21:47+03:00

Лифт в одной из мурманских 9-этажек ведет себя непредсказуемо... [снимок носит иллюстративный характер]

Каждый день в работе элеватора отмечаются перебои в поздние часы

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Молодым людям полезно пробежаться по лестнице наверх. А вот представителям старшего поколения - нет. Суставы ноют, сердце колотится, словом, «не айс»! Без подъемника просто не обойтись! Жильцам 9-этажки на востоке Мурманска не повезло. Им достался капризный лифт.

Подъемник на Северном Проезде, 4, похоже, обладает каким-то особенным, пакостным характером. Захочет - поедет, захочет - нет. Всю последнюю неделю, начиная с 18 февраля, элеватор объявлял забастовку по вечерам. Лифт просто напросто отказывался работать.

Наконец терпение жильцов лопнуло, и 21 февраля они обратились к нам в редакцию. В управляющей компании удивились нашему звонку. Вы что? С лифтом, дескать, все в порядке. За последние дни всего-то разок отключился...

- Отключение зафиксировано 21 февраля в 21:10. Причина: автоматическое срабатывание устройства безопасности. Такое происходит, например, если кто-то надолго зажимает двери. Пущен лифт уже 22 февраля в 10:20, - пояснили «КП» в диспетчерской службе управляющей компании «Буревестник».

Как раз о таких вечерних перебоях говорили жильцы. Уверяли, причем, что они происходят все чаще. Так в чем же, все-таки, дело? В подъезде орудуют хулиганы? Барахлит система безопасности? Так или иначе, проблема заслуживает пристального внимания управляющей компании. На верхних этажах дома проживают пожилые женщины, в лифте они нуждаются очень остро...

ИСТОЧНИК KP.RU