2019-02-22T14:42:45+03:00
Общество

Все больше стариков страдают от ВИЧ, а Мурманск и Апатиты - среди лидеров по заболеваемости

Медики поделились новыми данными за 2018 год
Иван ПЕТРОВ
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Кандалакшский и Кольский районы попали в число лидеров по выявленному количеству ВИЧ-инфицированных. Видимо, просто из-за самой большой численности населения.Кандалакшский и Кольский районы попали в число лидеров по выявленному количеству ВИЧ-инфицированных. Видимо, просто из-за самой большой численности населения.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Под занавес 20-го века люди столкнулись с новой чумой. Опасная болезнь перекинулась с обезьян (которые живут с ней уже тысячи лет) прямиком на людей. Вирус иммунодефицита стал настоящей карой за человеческую безответственность. Пока что победить эту напасть не удалось.

К сожалению, в Мурманской области были, есть и будут очаги инфекции ВИЧ. Главным образом, в тех порочных кругах, где царят наркомания и случайные незащищенные связи. Впрочем, об этом и так уже всем известно. Куда интереснее узнать, где же именно в Мурманской области распространен ВИЧ? Совсем недавно заполярные медики поделились данными за 2018 год.

- Территориями с наиболее высокими показателями пораженности населения ВИЧ остаются Кандалакшский, Кольский, Ковдорский районы; города Мурманск и Апатиты. Рост наркогенного заражения ВИЧ отмечен на 6 территориях: Кандалакшский, Кольский, Ковдорский районы, города Североморск, Полярный, Полярные Зори, - извещает мурманская областная больница имени Баяндина.

В 2018 году 445 северян услышали тревожный диагноз впервые. Самое интересное, что среди заболевших людей оказалось немало зрелых и пожилых. Тревожная тенденция наблюдается уже не первый год. И все-таки лидерство среди заболевших занимают молодые, в возрасте от 30 до 39 лет.

Кстати, ВИЧ - не приговор. Современные лекарства загоняют вирус в дальний угол организма и задают ему такую трепку, что лет 20-30 он почти не вредит больному. Самое главное - вовремя выявить заразу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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