Мурманск получил 102 тонны свежей зубатки и палтуса

СЕГОДНЯ 12:18 2019-02-22T12:19:34+03:00

Ждем зубатку в магазине "Портовый". Именно туда, по задумке "Нацрыбресурса", доставляют свеженький улов. Фото: архив "КП"

Правда, траулер «Гемма» посетил рыбный порт Заполярья лишь после того, как «заскочил» в Норвегию

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Главная промысловая гавань Заполярья продолжает принимать улов. Неурядицы в арбитраже, проблемы с «Гонцом» и шторма не в счет. Вопреки всем превратностям судьбы, моряки снабжают нас дарами Баренцева моря. Пусть улов и не слишком обильный, зато свежий! В мурманский морской рыбный порт (ММРП) «подогнали» неплохой груз 20 февраля. В ближайшее время увидим его на прилавках магазинов.

- Траулер «Гемма» доставил 102 тонны зубатки и палтуса. Но это так называемый «прилов». Основная добыча, то есть треска и пикша, разгружается в Норвегии, - пояснил «КП» пресс-секретарь ММРП Алексей Бакуменко.

Сколько бы мы ни сокрушались о том, что, мол, самые лакомые кусочки достаются северным соседям, но экономика диктует свои законы. В Скандинавии треску очень любят, а население очень платежеспособное. Как следствие, моряки получают больше денег за улов, добытый тяжелым трудом.

Но огорчаться не стоит: зубатка и палтус ни в чем не уступает треске. Особенно если правильно их приготовить. Кстати, максимальная грузоподъемность траулера «Гемма» составляет 909 тонн. Возраст у судна весьма почтенный - приближается к «полтиннику».

ИСТОЧНИК KP.RU